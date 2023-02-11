Akar: 25 bin asker bölgede görev yapıyor

Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremin ilk gününden beri eleştirilen asker sayısıyla ilgili son rakamı açıkladı.

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6 Şubat’ta depremin olduğu ilk andan itibaren AFAD’ın ve diğer arama kurtarma ekiplerinin yetersiz kalması üzerine gözler hep askeri aradı. Çok az sayıda askerin bölgede görevlendirilmesi ağır eleştirilenin hedefi oldu.

Depremin 6. gününde bölgedeki asker sayısını açıkladı. Akar şu rakamları paylaştı:

“Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yapmakta… 63 uçakla şu ana kadar 707 sorti gerçekleştirildi, 9 bin 780 uzman personel ile 625 ton malzemeyi hedeflerine ulaştırdık… TCG İskenderun gemimiz şu ana kadar 327 yaralımızı deprem bölgesinden Mersine taşıdı.”

DHA

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