Sena Şener kimdir? Sena Şener nereli ve kaç yaşında?

Mahmut Orhan ile birlikte söylediği ‘Feel’ şarkısı ile hayran kitlesini her geçen gün artıran Sena Şener hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Sena Şener kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu…

SENA ŞENER KİMDİR?

Sena Şener, 19 Eylül 1998 yılında Gaziantep'te dünyaya gelmiştir. Aslen Kahramanmaraş’lıdır. Sena Şener, 8 yaşına kadar Gaziantep'te yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte İzmir'e yerleşmiştir. Evin tek çocuğu olan Sena Şener'in babası müzik öğretmeni. Babasının tayininden sonra İstanbul'a taşınan Sena Şener, 9 yaşında gitar çalmaya, 10 yaşında şarkı söylemeye başlamış ve 11 yaşına geldiğinde ise ilk İngilizce şarkısını yazmıştır.

15 yaşında keşfettiği müzik paylaşım sitesi olan Soundcloud'a sevdiği şarkıları yorumlayıp yüklemeye başladı. Yapmış olduğu Self Control coverı hem Türkiye hem de İngiltere'de ilgi gördü. Bu cover Mahmut Orhan tarafından yeniden düzenlendi ve olumlu dönüşlerin ardından Mahmut Orhan'la Feel adlı şarkılarını Ultra müzik etiketiyle yayımladılar; bu şarkı Yunanistan, Bulgaristan, Lübnan ve Romanya'da bir numarada yer almayı başardı. Sofar, Balcony Tv, B!P Akustik, Radyo Gusto gibi Youtube kanallarına katılarak kendi yazdığı birkaç şarkıyı paylaştı. Kendi şarkılarından Waiting On The Shore; Julius Abel birlikteliğiyle, Armada Müzik etiketiyle Viyana'da çekilen klibiyle yayımlandı.

2016 yılında Mahmut Orhan ile yaptığı ‘Feel' düeti 365 milyonun üzerinde izlenerek rekor kırmıştır.

Sena Şener, 1.70 metre boyunda ve Başak burcudur.