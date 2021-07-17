Fenerbahçe’de sahadaki savaşın komutanı Mesut

İKİNCİ etap kamp çalışmalarını Topuk Yaylası'ndaki tesislerinde tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda yeni hocası ile farklı bir görüntü çizecek. Vitor Pereira, EURO 2020'de üst düzey takımların da kullandığı üçlü savunma ile takımını sahaya sürmeye hazırlanıyor. Portekizli hocanın aklındaki diziliş 3-4-2-1. Bu kurgu ve oyun sisteminde, Mesut Özil'in topsuz oyunda rahat ettirilmesi planlanıyor. Pereira, dünyaca ünlü yıldızın yeteneklerinden maksimum verimi almaya çalışacak.

OYUNCULAR UYUM SAĞLADI

PEREIRA, Topuk Yaylası'ndaki kampta oyunu domine eden, çok gol atan, aynı zamanda iyi savunma yapan takım kurgusunu oyuncularına ezberletmeye çalıştı. Fenerbahçe'nin hücuma hızlı çıkması, top kaybedildiğinde rakibe şiddetli pres, hızlı oyun, savaşan ve agresif bir takım, Portekizli hocanın hedefleri arasında. Öte yandan kamp süresince Pereira'nın kendine güveni, kararlılığını takıma aşılaması ve oyuncuların da buna çabuk uyum sağlaması dikkat çekti.

BU KEZ FARKLI PEREIRA

2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de görev yaparken dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları yaptırmadığı için eleştirilen Vitor Pereira'nın, antrenör ekibine kattığı yeni isimlerle idmanlarda bazı değişiklikler yapmış olması dikkat çekti. Portekizli hoca bu konuda yardımcıları Antonio Ascensao ve Bruno Moura'dan yardım alıyor. Ascensao bir akademisyen. Moura ise daha önce takımda kondisyon antrenörlüğü yapmıştı.

İŞTE KAMPTAKİ PERFORMANSLAR:

BERKE ÖZER: Yeni sezonda Altay Bayındır ile eldivenler için rekabet edecek. Oldukça formda bir görüntü sergiledi. Fenerbahçe'nin kalesinin emin ellerde olduğunu

ortaya koydu.

MESUT ÖZİL: Antrenmanların en çalışkan ve hırslı isimlerinden biriydi. Herkese örnek olacak bir motivasyonla çalıştı. Pereira'nın sahadaki beyni olacağını gösterdi. Fizik ve kondisyon olarak da üst seviyede.

STEVEN CAULKER: Takıma çabuk uyum sağladı. Türkçe de konuşabildiği için tüm takım arkadaşlarıyla iyi iletişim kurdu. Fiziksel anlamda takımın en iyileri arasında. Topu oyuna sokmada oldukça başarılı.

JOSE SOSA: Gönderilmesi gündemeydi ama antrenmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin gözüne girdi. Fizik gücüyle dikkat çekti, ilerleyen yaşına rağmen mücadelesiyle öne çıktı.

LUIZ GUSTAVO: Orta sahada bu sezon yine ona büyük iş düşecek. Kesiciliği ve mücadelesiyle ön plana çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu defansif anlamda takımın vazgeçilmezi olacak.

CANER ERKİN: Top kontrolü, pasları ve hücuma verdiği destekle dikkat çekti. Kanat bindirmeleriyle oldukça etkiliydi. Geçmiş yılların aksine savunma anlamındaki katkısı da dikkat çekti.

MERT HAKAN YANDAŞ: Geçen sezonun sonundaki kasık fıtığı ameliyatının izlerini atmış göründu. Fit durumda. ‘Forma rekabetinde ben de varım' mesajı verdi. İlk

hazırlık maçında çok iyiydi.

MARCEL TISSERAND: Gönderilmesi gündemdeydi. Ancak kampta şansını iyi değerlendirdi ve performansıyla Vitor Pereira'nın gözüne girmeyi başardı.

SiNAN GÜMÜŞ: Joker görevini üstlenecek. Hücum hattında her mevkide oynayabiliyor. Yabancı oyuncu kuralı nedeniyle takımda önemli bir güç olacak.

NABIL DIRAR: Geçen sezondan kalan sakatlık nedeniyle takımdan ayrı çalıştı. Takım antrenmanlarına katılamadı. Üst seviyede futbol oynayabilecek kapasitede değil, hazırlanması da zor. Yollar ayrılacak.

SERDAR DURSUN: Zamana ihtiyacı var. İlk kez Fenerbahçe gibi üst düzey bir kulüpte forma giydi. Birinci forvet olamayacak. Ancak iyi bir rotasyon oyuncusu olacak gibi gözüküyor.

MBWANA SAMATTA: Antrenmanlarda istekli ve hırslıydı. Ancak gol yollarındaki sıkıntısı devam ediyor. İlk hazırlık maçında da yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı, morali bozuldu ve yine oyundan düştü.

KEMAL ADEMI: Fenerbahçe'nin golcüsü değil. Yeni sezonda büyük ihtimalle yeniden kiralık olarak gönderilecek.

KALE GİBİ SAĞLAM

KALEDEKi rekabet, F.Bahçe'nin yüzünü güldürüyor. Belçika ekibi Westerlo'daki 2 yıllık kiralık döneminden sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Berke Özer'in formu, teknik heyeti memnun etti. En sorunsuz bölge olan kalede 1 numaralı eldivenleri 22 yaşındaki Altay Bayındır giyecek. 21 yaşındaki Berke Özer ise onbiri zorlayacak. Bu iki ismi genç kaleciler Osman Ertuğrul Çetin ve Canberk Aydemir destekleyecek.