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65 yaş üstüne yeni hazırlanan trafik yasasında her yıl muayene zorunluluğu getirilmesi de yasa tasarısında yer alacakmış.

Öncelikle bunu düşünüp yasa taslağına koyanları yürekten tebrik ederim! Yanlız elli senelik bir hekim ve bu hizmetin yarısını hastane idarecisi olarak geçiren birisi olarak

acizane bu konuyu iki bölümde özetin özeti olarak incelemek istiyorum.

Dilek ve temenniler

1- Trafik kazasına neden olanların ve diğer trafik suçlarını işleyenlerin yüzde kaçı 65 yaş üstü? Elinizde varsa bu istatistiği paylaşır mısınız?

Televizyonda izlediğim kadarıyla drift atan, kazalarda birbirini yumruklayan, alkollü araç kullanan, trafikte havaya ateş açan v.b trafik suçlarını işleyenlerin hiçbirini 65 yaş üstü görmedim !!

2-Bu muayene zorunluluğunun ülkeyi idare edenlerin en üst makamından başlayarak yasama yürütmede görev alan tüm 65 yaş üstü kişilerin ayırım gözetmeksizin her yıl fiziki ve psikometrik kontrollerinin ayrıntılı ve tarafsız olarak yapılması ise ülke açısından trafik sağlık muayenesinden daha fazla hayati önem taşımaktadır !!

3-Eşitlik açısından ve binlerce çalışanı ilgilendirdiği için tüm özel sektörün hastanelerde dahil çalışan yönetici ve çalışanlarının da yıllık 65 yaş üstü periyodik muayenelerin yapılması da ayrıca olması gereken bir zorunluluktur.

4- Siyasi partiler kanununa da ek yapılarak ayrıca parti yönetim kadrosunda yer alacakların da ülkenin geleceği açısından 65 yaş üstülerin yıllık periyodik muayenelerinin yapılması ayrıca bir zorunluluk olmalıdır.

Teknik olarak konuyu irdelersek:

1- Bu muayenede en az; göz, KBB, nöroloji, ortopedi, dahiliye ve psikiyatri uzmanlarının yer alması olmazsa olmaz bir zorunluluktur. !!

Yükü aile hekimlerinin üstüne atmak vahim bir hata ve çok büyük bir eksiklik olacaktır.

2-Teknik olarak kişi başı en az iki saat muayene süresi olacaktır. Tahlil tetkik istenirse bu süre daha da uzayacaktır.

3-Halen normal poliklinik muayenelerinde bile zorlanan kamu hastaneleri bu yükün altından nasıl kalkacaktır !?Hastane hizmetleri önemli ölçüde aksar.

4-Raporların zamanında alınamaması ve verilememesi her açıdan çok büyük bir kaosa neden olacaktır.

Daha fazla uzatmayacağım daha eklenecek çok şey var.

Gerekli alt yapıyı oluşturmadan kamu vicdanını yaralayan adaleti öncelemeyen her şeyin sonu hüsran olacaktır !!

Ütopik... Temeli olmayan hayalleri kuranları bırakın artık ve bu işleri halletmeleri için emaneti ehline verin.

Koşullar herkes için erişilebilir ve zaman israfı olmayacak şekilde sağlanmalı ve de 65 yaş üstüne gerekli saygı sözde değil özde gösterilmelidir! Buna kimsenin itirazı olmaz.

Çok da güzel olur..

Anlaşılıyor ki covid 19 salgınında güya 65 yaş üstü grubu korumak adı altında yapılan saygısız uygulamalara imza atan önünü arkasını düşünmeyen değişik sivri akıllı bir grup tekrar iş başında.

Şu kadarını söyleyeyim bunun bedeli çok ağır olur benden söylemesi...alıntı

SON SÖZ:

Yaşlanmak bir dağa tırmanmak gibidir.

Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır,

ama görüş alanımız genişler.

BERGMAN