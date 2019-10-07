Sinüsler, burun çevresindeki yüzün kemikleri içindeki nemli hava boşluklarıdır. Enfekte olduklarında veya tahriş olduklarında şişerler buna sinüzit (veya sinüs enfeksiyonu) denir. Peki, çocuklarda sinüzit belirtileri nelerdir?

Çocuklarda sinüzit önemli sağlık sorunlarından biridir. Burun yapısındaki anormallikler, burun eti, burun bölgesindeki tümörler, dalış ve yüzme ve diş enfeksiyonları gibi nedenlerle ortaya çıkan sinüzit hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Çocuklarda sinüzit belirtileri nelerdir? işte cevabı…

SİNÜZİT NEDİR

Sinüzit, burun yakınındaki sinüslerin bir enfeksiyonudur. Bu enfeksiyonlar genellikle soğuk algınlığından sonra veya alerjik bir enflamasyondan sonra ortaya çıkar. Dört tür sinüzit vardır:

Akut. Bu tip enfeksiyonun belirtileri dört haftadan az sürer ve uygun tedavi ile iyileşir.

Subakut. Bu enfeksiyon türü başlangıçta tedavide iyileşmez ve semptomlar dört ila sekiz hafta sürer.

Kronik. Bu enfeksiyon türü, tekrarlanan akut enfeksiyonlarda veya yetersiz tedavi edilen önceki enfeksiyonlarda ortaya çıkar. Bu semptomlar sekiz hafta veya daha uzun sürebilir.

Tekrarlayan. Yılda üç veya daha fazla akut sinüzit dönemi.

ÇOCUKLARDA SİNÜZİTİN NEDENLERİ

Bazen, bir sinüs enfeksiyonu bir üst solunum yolu enfeksiyonu (URI) veya soğuk algınlığı sonrası meydana gelir. URI, paranazal sinüslerin açılmasını engelleyebilen ve sinüs enfeksiyonu ile sonuçlanabilen burun geçişlerinin iltihabına neden olur. Alerjiler ayrıca, burun dokusunun şişmesi ve sümük üretiminin artması nedeniyle sinüzite neden olabilir. Sinüslerden normal salgı akışını değiştiren ve sinüzit hastalığına yol açabilecek başka olası durumlar şunlardır:

– Burun yapısındaki anormallikler

– Burun eti

– Burun bölgesindeki tümörler

– Dalış ve yüzme

– Diş enfeksiyonları

– Burun Travması

– Burunda sıkışmış yabancı cisimler

– Yarık dudak

– Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD)

– Pasif içicilik

Özellikle çocukların sigara içilen ortamdan uzak tutulması çok önemlidir. Çocuklarda sinüzite neden olan en önemli etmenler ise hava kirliliği ve geniz etinin büyümesidir.

Sinüslerden salgıların akışı engellendiğinde, bakteri üremeye başlayabilir. Bu, sinüs enfeksiyonuna veya sinüzite yol açar. Sinüzite neden olan en yaygın bakteriler şunlardır:

Streptococcus pneumonia

Haemophilus influenzae

Moraxella catarrhalis

ÇOCUKLARDA SİNÜZİT BELİRTİLERİ

Aşağıdakiler, sinüzitin en sık görülen belirtileridir:

– Burun tıkanıklığı

– Burunda sarı-yeşil renkli koyu kıvamlı akıntı

– Boğazın arkasından akıntı (postnazal drenaj)

– Baş ağrısı

– Öksürük

– Mide bulantısı

– Sinüslerde sızı veya ağrı

– Ateş

– Koku alma bozukluğu

– Kötü kokan nefes

– Yorgunluk ve halsizlik