24 yıl önce dondurulmuş embriyodan dünyaya geldi

ABD'nin Tennessee eyaletinde 25 Kasım 2017'de doğan Emma Wren isimli kız bebeğin, 24 yıl önce dondurulmuş bir embriyodan dünyaya geldiği açıklandı. Bunun doğumla sonuçlanan en uzun süre dondurulmuş embriyo olduğu belirtildi.

Benjamin-Tina Gibson çiftinin dünyaya getirdikleri Emma Wren isimli kız bebek, aslında Ekim 1992’de döllenen ve dondurulan bir embriyodan çıktı. 26 yaşındaki Tina, doğurduğu Emma’nın embriyosu dondurulduğu zaman henüz 1.5 yaşındaydı. Kriyoprezervasyon yöntemiyle dondurulan embriyo, 24 yıl bekletildikten sonra Mart 2017’de Tina’nın rahmine nakledildi.

HER ÇİFTE DONDURMALARI İÇİN AÇIK ÇAĞRI

Emma da Tennessee Üniversitesi Preston Tıp Kütüphanesi’nin kayıtlarına ‘doğumla sonuçlanan en uzun süre dondurulmuş embriyo’ olarak geçti. Ulusal Embriyo Bağış Merkezi (NEDC) Tıbbi Direktörü ve embriyoyu Tina’ya nekleden doktor olan Jeffrey Keenan, ”Gibson ailesinin hikayesi, her çiftin embriyolarını dondurmayı yaşamı tasdik eden bir seçenek olarak değerlendirmesi için açık çağrıdır” dedi.

YAPAY ORTAMDA DÖLLENMİŞ

24 yıl önce embriyonun yapay ortamda döllenmesi ve dondurulmasına karar veren kadınla erkeğin isimleri açıklanmadı. Doğduğunda ağırlığı 2.9 kilo, boyu 51 santim olan Emma’nın babası Benjamin sevincini ”Çok hoş bir mucize. Onca yıl dondurulduğu düşünüldüğünde gayet mükemmel gözüküyor” diye ifade etti.