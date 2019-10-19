Durduran metro hatlarında çalışmalar başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kentte yavaşlatılan veya tamamen durdurulan metro projelerinde tünellerin yarattığı riskin tespit edilmesi ve projelerin hızlandırılması için verdiği talimat sonrasında çalışmalar başladı. İBB Raylı Sistem Daire Başkanı Pelin Alpkökin, 19 Mayıs 2017'de temelinin atılmasına karşın, bugüne kadar yüzde 8'i tamamlanabilen 9,7 kilometrelik Kirazlı- Halkalı metro hattında incelemelerde bulundu. Finansal sorunlar nedeniyle inşaatı durmuş 6 hattan biri olan Kirazlı- Halkalı metro projesinin yeniden işlev kazanması için çalışmalara başladıklarını açıklayan Alpkökin, “Yüzey ve tüneller için tehlike barındıran noktalardaki risklerin giderilmesi amacıyla kalıcı kaplama imalatına başlıyoruz. Çalışmaları 2020'nin ilk çeyreğinde tamamlayarak risk taşıyan iki tüneldeki endişemizi gidereceğiz” dedi.

“ÖNCELİĞİMİZ RİSKİ ORTADAN KALDIRMAK”

Bağcılar Mimar Sinan Caddesi'ndeki “N2 makasında” başlattıkları çalışmayla ilgili bilgi veren Alpkökin, zemin yapısı, tünel kesiti ve deprem riski bakımlarından bu noktayı güvenli hale getireceklerini söyledi. Geçici kaplamanın ortalama iki yıl kullanım süresi olduğunu belirten Alpkökin, bu sürenin uzatılmadan kalıcı kaplama yapılması gerektiğini vurguladı. Alpkökin, şu bilgileri verdi:“Bunları yapmadığımız zaman tüneller yeraltı suyu ve zemin hareketlerine karşı korumasız duruma gelebilir. Durdurulan bütün projelerdeki benzer noktaların tespitini tamamlayıp yol haritasını belirledik. İstanbulluların iple çektiği metro projelerini tamamlamak istiyoruz ancak öncelikli olarak risk taşıyan projelerdeki zafiyeti ortadan kaldırmalıyız.”