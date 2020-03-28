Alman doktorlara şoke eden talimat: Durumu kötü olanları bırakın

Dünya corona virüs salgını ile sarsılırken, Almanya'da 7 ayrı doktorlar birliği, ülkedeki yaklaşık 410 bin doktora acil servis ve yoğun bakım ünitelerinin kullanılmasında karar verilecek kriterler için 11 sayfalık bir kılavuz yayınladı.

Toplum vicdanını kanatan kararlara göre, klinik başarı sağlanma ihtimali olmayan hastalara bakılmayacak. Onların yerine, başarı oranı yüksek olanlar acil ya da yoğun bakıma alınacak.

ARTAN VAKALAR NEDENİYLE

25 Mart’ta yayımlanan raporun girişinde, “Kapasite artırımına rağmen, aşırı artan vakalar nedeniyle, yoğun bakım ve acilde nasıl bir karar verileceğine ilişkin yeni durumlar ortaya çıktı” deniliyor.

Tıp Etiği Akademisi ile birlikte alındığı belirtilen kararlarda, “Ölüme doğru gidiş başlamış ve durdurulamıyorsa, hasta tıbbi müdahalelere cevap vermiyorsa, yaşam sadece yoğun bakım ünitesinde sürdürülüyorsa, hasta yoğun bakımı reddediyorsa, bu hastaların yerine klinik olarak başarı sağlanabilecek vakaların tedavisinin yapılmalı” ifadeleri yer aldı.

GÖZDEN ÇIKARIYORLAR

Klinik olarak başarı sağlanamayacak durumlar ise şöyle sıralanıyor:

“Devam eden ağır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklar. Buna eşlik eden akut organ yetmezliği. Covid-19'u tetikleyen ya da tedavisini zorlaştıran başkaca hastalıklar veya belirtileri. Çok çeşitli hastalıkların bulunması. Kronik organ yetmezliği, ağır organ hasarları ve diğer verilerin kötü sonuçlar vermesi.”

Alman doktorlara giden bu talimat, ‘bazı hastaların gözden çıkarılabileceğinin’ bir işareti oldu. Tıp Etiği açısından incelendiği belirtilen kararların, toplum vicdanında nasıl yer bulacağı ise henüz bilinmiyor.

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