İşte corona zenginleri

Corona virüsü salgını tüm dünyada ekonomileri sarsarken, bu süreçten kazançlı çıkanlar da var. Çin’de bazı ilaç ve tıbbi ürün imalatçısı şirketlerin hissedarları, salgınla birlikte dolar milyarderleri kulübüne girdi.

Sozcu.com.tr’nin Bloomberg Milyarderler Endeksi’nden yaptığı derlemeye göre, dünyanın en zengin 10 isminin yıl başından bu yana servet kaybı 163,3 milyar dolara ulaştı.

Bu dönemde, dünyanın en zengin 500 kişisinden sadece 54’ü servetlerini artırdı. Servetlerini artıranlar arasında 6 kişi, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin patronları.

İLAÇ VE AŞI ŞİRKETLERİNİN PATRONLARI YÜKSELİŞTE

Bu kişilerden biri Çinli ilaç devi Hansoh şirketinin patronu Zhong Huijuan. Yıl başından bu yana toplam servetini 1,7 milyar dolar artırarak 15,4 milyar dolara yükseltti ve 61. sıraya yerleşti.

Salgından kârlı çıkan bir diğer isim, Singapurlu Li Xiting. Yıl başından bu yana servetini 3,2 milyar dolar artışla 12,4 milyar dolara yükselterek milyarderler listesinde 98. sıraya yerleşen Xiting, Çin merkezli tıbbi cihaz geliştiricisi ve üreticisi Mindray Bio-Medical Electronics şirketinin patronu.

Çin merkezli tıbbi cihaz geliştiricisi ve üreticisi Mindray Bio-Medical Electronics’in kurucularından Hong Konglu Xu Hang de bu dönemde servetini 2,9 milyar dolar artırarak 11,4 milyar dolara yükseltti ve listede 111. sıraya yerleşti.

Çinli ilaç üreticisi Jiangsu Hengrui şirketinin hissedarlarından Cen Junda da servetine bu dönemde 236 milyon dolar kattı ve toplam servetini 10,6 milyar dolara yükselterek 125. sıraya yerleşti.

Çin’den sonra salgının en çok vurduğu ülkelerden Güney Kore’de de Celltrion adlı tıbbi ürün imalat şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Seo Jung-Jin, bu dönemde servetine 213 milyon dolar kattı ve toplam servetini 5,2 milyar dolara yükseltti. Jung-Jin, milyarderler listesinde 311. sıraya çıktı.

Çinli aşı üreticisi Kangtai şirketinin yönetim kurulu başkanı Du Weimin de bu süreçte servetini 783 milyon dolar artışla 4,8 milyar dolara yükseltti ve 355. sıraya ulaştı.

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SALGININ MERKEZİNDEKİ ŞİRKETİN HİSSELERİ UÇTU

Corona virüs salgınının Çin’de ortaya çıktığı eyalet olan Hubei merkezli tıbbi ürün üreticisi Allmed’in hisse değeri yıl başından bu yana ikiye katlandı. Şirketin hisse değeri 7 Şubat’ta tavan yaptığından yıl başına göre artış yüzde 175 seviyesindeydi.

Gazlı bez ve kıyafetler, cerrahi maskeler ve çeşitli tıbbı ürünler üreten Allmed’in yönetim kurulu başkanı Cui Jinhai, bu süreçte bir dolar milyarderi oldu.

Bloomberg’ün hesaplamasına göre, salgın döneminde Çinli sağlık ve biyoteknoloji şirketlerinin toplam hisse değeri tam 17 milyar dolar arttı.

MİLYARDERLER KULÜBÜNE KATILDILAR

ABD’de San Francisco merkezli Vir adlı biyoteknoloji firmasının hisseleri de yıl başından bu yana neredeyse üçe katlandı. Dünkü “kara perşembe”de ABD borsalarında düşüş yüzde 10’u bulurken, Vir hisseleri yüzde 11 değer kazandı.

Çinli hızlı test kiti ve bağışıklı testi geliştiricisi Guangzhou Wondfo Biotech şirketinin hisseleri de bu yıl yüzde 40 değer kazandı. Bu sayede şirketin patronu Li Wenmei ve eşi Wang Jihua, dolar milyarderi oldu.

Eski bir doktor olan ve aşı üreticisi Hualan adlı biyolojik mühendislik şirketinin yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturan An Kang de bu süreçte dolar milyarderleri listesine giren isimlerden oldu.