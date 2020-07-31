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Başkent’ten kadına şiddete karşı yükselen yanıt: Turuncu maske

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde artan kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak için, 'Kadına Şiddete Hayır' kampanyası başlattı ve bu kapsamda "Turuncu maske" üretimine geçti.

Deniz AYHAN
12:05 -
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son dönemde artan kadın cinayetleri ve kadına şiddet olaylarına karşı toplumsal farkındalık yaratmak için, ‘Kadına Şiddete Hayır’ kampanyası başlattı ve bu kapsamda “Turuncu maske” üretimine geçti.

Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan atölyede dikilen turuncu renkli maskeler toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla erkek vatandaşlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen projeye Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

KADIN TERZİLERİN ELİNDEN ÇIKTI

Uluslararası Demokrasi Enstitüsü'nün haziran ayında düzenlediği ‘Covid-19 Liderler Buluşuyor Zirvesi’ne dünya belediyeleri ile birlikte katılan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadına yönelik şiddet konusunda “Turuncu Maske” projesiyle farkındalık kampanyasına da katkı verdi.

FOTO: SÖZCÜ

Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen turuncu maske projesi ile dünyanın dikkatini çeken Büyükşehir Belediyesi, maskelerin üretiminde de kadın terzilerle çalıştı.

Pandemi sürecinde işsiz kalan terziler için Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi'nde kurulan atölyede istihdam edilen kadın terziler tarafından dikilen turuncu maskeler, Başkent'te erkek vatandaşlara dağıtıldı.

Kuzey Yıldızı Maske Atölyesinde turuncu maskeleri diken terzilerden Filiz Dügeroğlu “Türkiye’de kadına şiddet çok fazla ve artık dursun istiyoruz. Şiddete hayır diyoruz” dedi.

FOTO: SÖZCÜ

KIZILAY'DA DAĞITILDI

Başkent'te toplumsal farkındalık sağlamak amacıyla ‘kadına şiddete hayır’ demek için üretilen 5 bin adet turuncu maske dağıtımı yapıldı.

Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanında Kadın Danışma Merkezi çalışanları tarafından dağıtılan turuncu maskeleri takan erkek vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin farkındalık kampanyasına katılmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

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15 Temmuz Ankara demokrasi Dünya istanbul Kadın Sözcü Türkiye
Son güncelleme: 12:39 31.07.2020
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