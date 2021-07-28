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‘Hep söylüyorum, bu iyi değil’ diyen Prof. Dr. Naci Görür: Büyük deprem bekliyoruz

4.3 büyüklüğündeki Bingöl depremini değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz. Buralardaki yerleşim alanlarında kentsel/köysel dönüşümlere başlanmalı" görüşlerini paylaştı.

Güncellenme: 22:08, 28/07/2021
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‘Hep söylüyorum, bu iyi değil’ diyen Prof. Dr. Naci Görür: Büyük deprem bekliyoruz

Bingöl’ün Karlıova ilçesine saat 15.27’de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü. Yaşanan afette olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür depreme dair görüşlerini paylaştı. Görür, depremin Adaklı-Kuşçimeni güneyinde uzanan ve Doğu Anadolu Fay Hattı'na (DAF) paralel olan yanal atımlı bir fay üzerinde olduğunu belirtti.

“BÜYÜK DEPREM BEKLİYORUZ”

Bu faya dair bilgilendirmelerde bulunan Görür, şunları söyledi:

* Bu fay Nazimiye güneyinden geçen Karakoçan fayını da kesiyor. Bu günlerde bu alanda sık deprem oluyor.

* Bu alan kabaca Karlıova, Bingöl, Kuşbayırı ve Adaklı arasında bir eşkenar dörtgen gibi bir yer.

* Buradaki depremler küçük de olsa hem Yedisu hem de Karlova Göynük arasındaki Göynük fayına stres yüklüyor olabilirler.

* Hep söylüyorum, bu iyi değil. Hem Yedisu hem de Göynük fayında büyük deprem bekliyoruz.

* Buralardaki yerleşim alanlarında kentsel/köysel dönüşümlere başlanmalı.

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Yayınlanma Tarihi:22:03,