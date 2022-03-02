Rusya-Ukrayna savaşının Türkiye’ye etkileri: “Erdoğan için korkutucu olabilir”

ABD merkezli POLITICO dergisi, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın Türkiye'ye etkilerini analiz etti. Dergi, Türkiye'nin sonunda bir taraf seçmesi için büyük baskı altında olduğunu belirtirken, 2023 seçimleri öncesi de Erdoğan'ın baskı altında olduğunu vurguladı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli POLITICO dergisinin kıdemli editörlerinden, Oxford’da eğitim görevlisi ve Türkiye üzerine araştırmalar yürüten Dimitar Bechevis, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye’nin rolü üzerine bir analiz yazısı yayınladı. Yazının başlığında, “Ankara, Moskova ve Kiev arasında seçim yapmak için artan bir baskıyla karşı karşıya.” ifadeleri kullanıldı.

Aradan yalnızca bir hafta geçmesine rağmen, Ukrayna’daki savaşın şimdiden Avrupa’nın çehresini değiştirdiği vurgulanan yazıda, bu durumdan en çok etkilenen ülkelerden birinin Türkiye olduğu vurgulandı. Ankara’nın iki ortağı arasındaki hassas dengelerin, çatışmalar yoğunlaştıkça ve Batı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerindeki baskıyı artırdıkça sürdürmesi çok daha zor bir hale geldiği vurgulandı. Türkiye’nin sonunda bir taraf seçmesi için büyük baskı altında olduğu ifade edildi.

“TÜRKLER ÜZERİNDE YIKICI ETKİSİ OLACAK”

Türkiye, Ukrayna’nın işgaline giden günlerde her iki yolu da denese de, son olarak Rusya’ya meydan okumak için bazı adımlar attı. İlk olarak, savaş durumunda 1936 Montrö Sözleşmesi’ndeki haklarından yararlanarak, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını donanma gemilerine kapattığını açıkladı. Bu hamle ABD tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Politico, “Erdoğan’ın gerilimi azaltması için çalışmak için iyi bir nedeni olduğunu bunun da çoğunlukla ekonomik olduğunu” vurguladı. Rusya’ya yönelik yaptırımların Moskova’ya bağlı olan Türkiye’yi de direkt olarak etkileyebileceği belirtilirken, “enerji fiyatlarındaki artış Türkler üzerinde daha da yıkıcı bir etkiye sahip olacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

“ERDOĞAN İÇİN KORKUTUCU OLABİLİR”

Politico, Erdoğan’ın 2023 yılında seçimlere hazırlandığını belirtirken, ekonomik çöküşün yanı sıra meydana gelen savaşın ve yeni bir mülteci dalgası ihtimalinin Türkiye Cumhurbaşkanı için daha da korkutucu olabileceğini yazdı.

Putin’in ateşkes yerine askeri bir zafer peşinde olduğu vurgulanan haberde, “Ancak Erdoğan veya Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan değil, ABD Başkanı Joe Biden’dan bir telefon bekleyecek.” ifadeleri kullanıldı. Yazı, “Putin kazanabileceğini düşündüğü sürece Erdoğan’ın itidal çağrılarına kulak asmayacak.” ifadeleriyle sona erdi.

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