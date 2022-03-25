CHP’li belediyeden AKP’li belediye başkanı hakkında suç duyurusu

Mudanya Belediyesi, katı atık bedellerine yönelik mahkemenin verdiği kararı uygulamayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Alinur Aktaş ve belediye meclis üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halil ATAŞ

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Bursa 1. İdare Mahkemesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık bedellerinin su faturalarından tahsil edilme yetkisini ilçe belediyelerine devretme kararını hukuka aykırı bularak iptal etmişti. Mudanya Belediyesi, kararı uygulamayan Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Alinur Aktaş ve belediye meclis üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“KAMU ZARARI OLUŞTU”

Mudanya Belediyesi’nin suç duyurusu gerekçesinde, mahkemenin kararının yerine getirilmediği, ayrıca katı atık bedellerinin tahsilini tamamen kaldırılmasına yönelik yeni bir meclis kararı alınmasının da hukuka aykırı olduğu ve kamu zararı oluştuğu belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, şunları söyledi;

* 5018 sayılı Kanunun ‘Hesap Verme Sorumluluğu’ maddesi gereğince her türlü kamu kaynağının elde edilmesi ve kullanılmasında görevli ve yetkili olanlar, kaynakların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak elde edilmesinden, kullanılmasından, muhasebeleştirilmesinden, raporlanmasından ve kötüye kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmasından sorumludur ve yetkili kılınmış kurumlara hesap vermek zorundadır.

* Kamu kaynağının toplanmasında hesap verme sorumluluğunda olan Büyükşehir Belediye Başkanı ve meclis üyeleri kanunun kendilerine verdiği görevi yerine getirmemek için hukuka aykırı meclis kararı almış, mahkeme kararını uygulamadıkları gibi yine hukuka aykırı olan 18.01.2022 tarihli Meclis kararı almakta ısrarcı olmuşlardır. TCK'nın 257. Maddesi gereğince görevi kötüye kullanan başkan ve meclis üyeleri kamu zararına neden olmuştur. Bununla ilgili yasal süreci başlattık.

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