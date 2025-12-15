Trabzonspor’un başlangıcı etkileyici, Beşiktaş’ın defansif anlayışı normaldi. Kendi evinde hemen golü bulmak istiyordu Fatih Tekke’nin takımı. Böyle maçlarda atak yapmak ve sonrasında gol şansını değerlendirmek çok önemli. Mesela Toure’nin hazırladığı pozisyonda Abraham golü atamasa, baskı devam edecekti.

Abraham’ın golünden sonra bu defa iyice risk alarak yükleniyordu ev sahibi Trabzonspor. Çabuk ataklar, saldıran takımlar için büyük tehlike oluşturabilir. Cerny ile 2-0’ı bulan Beşiktaş, oyunu yine yavaşlatmak istedi. Bireysel hatalarda bu sezon bambaşka bir seviyeye yükselen Beşiktaş savunmasında Gökhan topu Muçi’nin ayağına bırakınca Trabzonspor umutlandı.

Ev sahibi savunmasını orta saha çizgisine yaklaştırarak baskıya devam etmek istiyordu. Yine çabuk atakta Cerny üçüncü golü atmıştı Beşiktaş adına. Toure’nin VAR’a takılan pozisyonu hakem tarafından kırmızı kart olarak yorumlandı. Rashica’nın kaleciyle karşı karşıya kalacakken kendini yerde bulduğu tartışmalı bir pozisyon var, bu pozisyon gözlerden uzak kaldı.

Düşünülmesi gereken, Beşiktaş’ın yine önemli bir maçta 10 kişi kalması. Sergen Yalçın 4-4-1’e döndü. Mesele eksik kalınca mücadeleye devam edebilmekte. İkinci yarının büyük bölümü tek kale şeklinde gitti. Beşiktaş çok zayıf bir takım gibi sadece defansı düşünüyordu. Böyle olmaz! Golü yersin.

Zubkov’un şutu Oulai’ye çarpınca maç Beşiktaş için iyice zora girmişti. Sonra baskı tavan yaptı. Gol mutlaka gelecekti, bu barizdi. Zubkov beraberlik golünü attı. Eskiden 10 veya 9 kişi kalınca tarih yazan Beşiktaş, şimdi kayboluyor. Yazık! Güçlü kadronuz yoksa top da sizi asla sevmez!