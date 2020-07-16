Makyajla yüz hatları nasıl belirginleştirilir?

Yüzünüzü şekillendirmek ya da daha keskin yüz hatlarına sahip olmak için neler yapabilirim? diye düşünüyorsanız haberimizi mutlaka okuyun. Kontür tekniği istediğiniz yüz hatlarına kavuşmanız için kolaylık sağlar yani daha ince bir buruna, belirgin elmacık kemiklerine ve küçük dokunuşlarla dolgun dudaklara kolaylıkla sahip olabilirsiniz. İşte makyajla yüz hatlarını belirginleştirmek için bazı ipuçları…

Kontür yöntemi ile yüzünüzde yapacağınız küçük makyaj hileleri güzel özelliklerinizi vurgulamanıza ve beğenmediğiniz özelliklerinizi gizlemenize yardımcı olur.

BURUN: Burnunuzun kalın görünümü sizi rahatsız ediyorsa bu yöntem ile burnunuza daha ince ve zarif bir görünüm kazandırabilirsiniz. Burun kenarlarına kontür kalemi ya da kahverengi bir göz kalemi ile gözlerden aşağı doğru çizgi çekin ve orta kısmına aydınlatıcı sürerek fırça yardımı ile dağıtın. Çizgileri daha yakın tutarak daha ince bir buruna sahip olabilirsiniz. Ayrıca kaşlarınıza ulaşan bölgeye kontür tekniği uygulamayı unutmayın. Ardından burun ucuna ve gözlerinizin ortasına hafif bir aydınlatıcı sürerek burnunuzun yukarı doğru kalkmasını sağlayabilirsiniz.

ELMACIK KEMİKLERİNİ ORTAYA ÇIKAR: Elmacık kemiklerinin altındaki çukurlara koyu renk bir fondöten ya da pudra uygulayın ve kemiğin üzerine allık sürerek yüz hatlarınızı belirginleştirebilirsiniz.

DAHA BELİRGİN BİR ÇENE: Elmacık kemiklerinde kullandığınız koyu fondöteni çene kemiğinizin hemen altına sürün ve fırça ile dağıtın. Fırçanızı ne kadar iyi kullanırsanız makyajınız o kadar kusursuz görünebilir. Bu nedenle harmanlama işlemini özenle uygulayarak makyajınızın daha doğal görünmesini sağlayabilirsiniz.

GÖZLERİNİ ORTAYA ÇIKAR: Göz kapaklarınızın daha büyük görünmesini istiyorsanız göz kapağının dışına koyu renk, içine ise daha açık tonları uygulaman yeterli olacaktır.

ÇEKİCİ DUDAKLAR: Dudak çevrenize ruj renginizden bir ton koyu kalem uygulayarak daha dolgun dudaklara sahip olabilir, dudaklarınızı daha ince göstermek için ise, kendi rengine yakın tonlarda nude bir ruj kullanabilirsiniz.

Yüz hatlarınızı kontürleyerek güzelliğinizi daha da ön plana çıkarmak oldukça patiktir. Ancak, burada dikkat etmeniz gereke nokta, doğru tonlar ile doğru vurgulama tekniklerinin kullanılmasıdır.