Makyaj sabitleyici makyajın kalıcılığını arttırmak ve sürekli makyajını tazelemek istemeyenlerin tercih ettiği kozmetik ürünler arasında yer alıyor. Ancak makyaj malzemelerin bilindik zararlarının üzerine bir de makyaj sabitleyicinin dahil edilmesi kafalarda zararlı olup olmadığı hakkında soru işaretlerine neden oluyor. Yapılan makyajın kusursuz görünümü için her gün makyaj sabitleyici kullananlar bu ürünün zararlı olup olmadığını araştırıyor.

Çekimler, partiler ve özel günlerde daha çok tercih sebebi olan makyaj sabitleyici uzun süre uğraşılan makyajların kalıcılığını arttırmak için olmazsa olmaz ürünler arasında başında geliyor. Makyajın ardından, son aşamada kullanılan makyaj sabitleyici makyajınızı uzun saatler dayanıklı kılıyor. Ancak birçok kişinin merak konusu olan bu tip ürünlerin kullanımının zararlı olup olmadığı hakkında. Öyleyse makyaj sabitleyiciyi her gün kullanmak zararlı mıdır? İşte detaylar…

MAKYAJ SABİTLEYİCİ NASIL KULLANILIR?

Makyaj sabitleyici spreyler makyaj öncesi kullanılmamalıdır. Makyajın tamamlanmasının ardından aşırıya kaçmadan yüze uygulanması gerekir. Yüzünüze sıkarken 20-30 cm uzaklıktan püskürtmeniz yeterlidir. İlk sıktığınız anda cildinizde ıslaklık oluşur ve 2-3 dakika sonra cildiniz kurumaya başlar.

Makyaj sabitleyici ürünler transparandır ve uygulandığında cildinize renk vermez. Mat ya da parlak seçenekleri ile tercihinizi yapabilirsiniz.

Profesyonel bir makyaj yapıldığında durum değişebilir. Özenle yapılan bu makyajların çok uzun saatler dayanabilmesi beklenir. Profesyonel makyajlar diğer makyaj çeşitlerine göre ağır olduklarından dolayı makyaj sabitleyicisi daha fazla sıkılarak daha verimli bir sonuç alınabilir.

MAKYAJ SABİTLEYİCİ NE ZAMAN KULLANILMALI?

Kozmetik ürünlerin cilde zararlı etkilerini düşünürsek makyaj sabitleme ürünü makyajı cilde daha da hapsederek zararı iki katına arttırabilir. Her gün makyaj sabitleyici kullanmak cildinizin hava almamasına ve gözenekleri tıkanmasına neden olabilir. Bu nedenle bu tip güçlü ürünlerin cilt sağlığınız açısından sürekli kullanımından kaçınmak gerekir.

Genellikle özel ünlerde ve sıcak yaz aylarında makyajın akmasını ve dağılmasını önlemek aynı zamanda gün boyu kusursuz bir makyaja sahip olmak için makyaj sabitleme ürünü kullanımı daha uygun olabilir.