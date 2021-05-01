İlk beyin ameliyatının yapıldığı yer: Aşıklı Höyük

Kapadokya’ya açılan kapısıyla binlerce yıl önce birçok uygarlıkların yerleşim yeri olan ve yeraltı şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Katedrali gibi daha onlarca çeşitli tarihi mekanlarıyla turizmin gözdesi olan Aksaray’da 11 bin yıl önce genç bir kadına dünyada ilk beyin ameliyatı gerçekleştirildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aşıklı Höyük hakkında bilgiler verdi:

“Orta Anadolu’nun ve Kapadokya’nın ilk köyü olma özelliğine sahip Aşıklı Höyük. 11 bin yıllık geçmişi ile ilk beyin ameliyatının yapıldığı yer olarak tarihteki yerini korumaktadır. Bu anlamda tıp tarihi açısından da çök önemli bir özelliği var.”

“Genç bir kadına uygulanan dünyadaki ilk beyin ameliyatı Aşıklı Höyük'te yapılmıştır. Ameliyat izlerinin bulunduğu kafatası Aşıklı Höyük'ten çıkarılarak diğer buluntularla birlikte Aksaray Müzesi’nde şu anda sergilenmektedir.”

“Geçmiş yıllarda kazılarda ortaya çıkan buluntulardan anladığımız kadarıyla Aşıklı halkının en az 20 kuşak boyunca burada yaşadıkları anlaşılmaktadır.”

“Aşıklı Höyü’'teki insanlar avcı, toplayıcı ve göçerlerin yerleşik olarak hayata geçtiği Orta Anadolu’nun ilk bilinen ilk köyüdür. Bunun yanında en önemli özelliklerinden birisi de burada mimarlık tarihi açısından Anadolu’nun geleneksel bitişik düzende dikdörtgen planlı kerpiç mimarisinin en eski örneğidir Aşıklı Höyük.” (İHA)