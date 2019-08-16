Defne yaprağının faydaları nelerdir? Defne yaprağının içinde hangi vitaminler bulunur?

Latincesi Laurus Nobilis olarak bilinen defne bitkisi yaygın olarak Akdeniz ve Avrupa’nın güney bölgelerinde yetişmektedir. Özellikle yemeklere harika bir tat katan Defne yaprağı hoş koku ve aroması ile birçok kişinin severek kullandığı bir bitkidir. Defne yaprakları eski zamanlardan beri karaciğer, mide ve böbrekle ilgili sorunları tedavi etmek için kullanılmıştır. Şimdi, defne yaprağının sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım… Defne yaprağının faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler…

Tarihte yemeklere lezzet katmak ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan defne yaprakları, sindirim sağlığının, solunum koşullarının, saç sağlığının, kalp sağlığının iyileştirilmesi, kanserin önlenmesi, kaygı ve stresin azaltılması, diyabet yönetimine yardımcı olmak gibi pek çok fayda için kullanılmıştır. Defne yaprağının faydalarını daha yakından incelediğimiz haberimizde sağlığınız ile ilgili aradığınız tüm soruların cevaplarını bulacaksınız…

DEFNE HAKKINDA

Defne (Laurus Nobilis), Akdeniz bölgesine özgü olan Defne ağacının yapraklarıdır. Taze ve ince yaprakları açık yeşil damarlı, kırmızıya çalan sarımtırak renk, açık yeşil rengine sahiptir. 5-10 cm uzunluğunda olan yapraklar 2-5 cm genişlikte olabilir. Yaprakları derimsi, sert, kısa saplı, elips biçiminde olan iki uç, hafif dalgalı kenarlara sahip, alt tarafı açık yeşil ve tüysüz bir görünüme sahiptir.

Ülkemizde Bursa, İstanbul, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Balıkesir, Antalya, Rize, Muğla, Trabzon, Mersin, İzmir, Maraş ve Yalova'da yetiştirilir.

Tarihte Yunanlılar kahramanlarını ve olimpiyat oyunlarına başarılı olan yarışmacıları defne yapraklarından yapılan çelenklerle taçlandırırlardı. Dekoratif kullanıma ek olarak, yaprak ve yağ ilaç yapmak için kullanılır.

DEFNENİN İÇİNDE YER ALAN VİTAMİN VE MİNERALLER

100 g defne yaprağında aşağıdakiler bulunur:

Su: 5.44 g

Enerji: 313 kcal

Protein: 7.61 mg

Toplam yağ: 8.36 g

Karbonhidrat: 74.97 g

Lif: 26.3 g

Kalsiyum: 834 mg

Demir: 43 mg

Magnezyum: 120 mg

Fosfor: 113 mg

Potasyum: 529 mg

Sodyum: 23 mg

Çinko: 3.7 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 46.5 mg

Tiamin: 0.01 mg

Riboflavin: 0.42 mg

Niasin: 2,01 mg

B-6 Vitamini: 1.74 mg

Folat, DFE: 180 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 309 µg

A Vitamini, İÜ: 6185 İÜ

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

Yağ asitleri, toplam doymuş: 2.28 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 1.64 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 2.29 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

DEFNE YAPRAĞININ FAYDALARI

Defnenin sağlık faydalarından bazıları şunlardır:

Sindirimi geliştirir

Defne yapraklarının gastrointestinal sistem üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olduğu, hem idrar söktürücü bir idrar söktürücü olarak idrara çıkmayı teşvik ettiği, hem de vücudun toksisitesini azalttığı ve ayrıca toksik bir şey tüketildiğinde kusturmayı (emetik olarak) teşvik ettiği düşünülmektedir. Ayrıca, defne yapraklarında bulunan organik bileşikler, mide rahatsızlıklarını gidermek, irritabl bağırsak sendromunu (IBS) yatıştırmak ve hatta Çölyak hastalığı semptomlarını azaltmak için çok etkilidir. Modern beslenmede daha karmaşık proteinlerin bazılarının sindirimi zor olabilir, ancak defne yapraklarında bulunan eşsiz enzimler, verimli sindirim ve besin alımını kolaylaştırmaya yardımcı olur.

Kalbi korur

Kafeik asit ve rutin, defne yaprağında bulunan ve kalbi kuvvetlendiren önemli organik bileşiklerdir. Rutin kalpteki ve uzuvlardaki kapiler duvarları güçlendirirken, kafeik asit kötü (LDL) kolesterolün dolaşım sisteminden atılmasını sağlar.

Ağrıları hafifletir

Defne yaprağının esansiyel yağı burkulma, artrit ve romatizma ağrısını hafifletir. Defne yaprağı ayrıca, migren ve baş ağrıları için rahatlama sağlar.

Diyabet

Defne yaprakları kandaki glikoz, kolesterol ve trigliserit seviyelerinin düşmesine yardımcı olduğu için, tip 2 diyabet tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Yaprakların maksimum sonuç için 30 gün boyunca kullanılması tavsiye edilir.

Solunum hastalıklarında etkili

Defne yaprakları güçlü antibakteriyel özellikler gösterir. Defne yaprağı yağı bir merheme karıştırılıp göğüse uygulanırsa çeşitli solunum hastalıklarını dindirir. Aromaterapide ise defne yaprağı buharı solunması balgamları gevşetir ve solunum yolundaki tehlikeli bakterileri öldürür. Ayrıca soğuk algınlığı, grip ve enfeksiyonlara karşı etkilidir.

Güçlü saçlar

Saç köklerinin sağlığını iyileştirmek ve kepeklenmeyi ortadan kaldırmak için, demlenmiş defne yapraklarından yapılan bir durulama kepek tedavisinde etkilidir. Defne yaprağı çayı saç dökülmesi için harika bir ilaç olarak kabul edilir. Defne yapraklarındaki kimyasal maddeler ve uçucu bileşenler kuru cilt ve kepek oluşumunu önlemeye yardımcı olabilir.

Kanserle savaşır

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalarda, defne yapraklarının meme kanseri ile mücadelede yararlı bir araç olabileceğini buldu. Erken sonuçlar, defne yaprağının meme kanseri tedavisi için potansiyel bir doğal ajan olabileceğini göstermektedir. Bir başka çalışma, defne yapraklarının kolorektakl kanseri ile mücadelede yardımcı olabileceğini göstermektedir. Defne yaprağı ekstraktları kolon kanseri hücrelerinin büyümesini önemli ölçüde yavaşlattı.

Hamile kadınlar için iyi

Defne yaprağı folik asit bakımından zengindir. Folik asidin fetüsü doğum kusurlarından koruduğu bilinmektedir. Araştırma, defne yaprağı kullanımı ile folik asit tüketiminde artış arasında pozitif bir korelasyon olduğunu bulmuştur. Araştırmalar devam etmektedir ve bazı sonuçlar defne yapraklarının hamileliği teşvik etmek için yararlı olduğunu göstermektedir.