Ejder meyvesinin sağlık yararları arasında kilo kaybına yardımcı olma, diyabeti kontrol etme, sindirimi iyileştirme, kolesterolü düşürme ve enerji seviyelerini artırma yeteneği bulunur. Ayrıca belirli kanserlere ve kalp hastalıklarına karşı koruyucu olabilir, bakteri ve mantarlara karşı savunabilir ve vücudun genel performansını artırabilir. Şimdi, Ejder meyvesi neye iyi geliyor? Ejder meyvesinin faydaları nelerdir? Gelin daha yakından öğrenelim.

Ejder Meyvesi, pitaya, dragon fruit, kaktüs meyvesi ve çilek armudu olarak da adlandırılıyor. Ejder meyvesinin kökenleri Meksika, Güney Amerika ve Orta Amerika’ya dayanmaktadır. Kamboçya, Tayland, Tayvan, Vietnam ve Filipinler gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde yetiştirilen bu meyve günümüzde Türkiye’de de yetiştirilmektedir. Faydaları nedeniyle tropikal bir süper yiyecek olarak kabul edilen ejder meyvesinin kalorisi düşüktür ancak C, B1, B2 ve B3 vitamini ve demir, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller bakımından zengindir. Ayrıca önemli miktarda diyet lifi içerir. Peki, ejder meyvesi neye iyi geliyor? Ejder meyvesinin faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

EJDER MEYVESİ NEYE İYİ GELİYOR?

Ejder meyvesinin sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Ejder meyvesi, kanserin önlenmesine yardımcı olabilecek hidroksisinnamatlar adı verilen antioksidanlar içerir. Ayrıca, kimyasallara ve doğal toksinlere karşı korunmada faydalı olduğu bilinen ve domateslerde de bulunan güçlü bir bileşik olan likopen içerir.

* Ejder meyvelerinin, laktobasiller ve bifidobakteriler gibi bağırsak bakterilerinin büyümesini desteklemeye yardımcı olan oligosakkaritler açısından zengin olduğu bilinmektedir. Doğal prebiyotikler üzerine 2015 yılında yapılan bir araştırma, meyvenin sağlıklı sindirim için önemli olan sağlıklı bağırsak florasının artmasına yardımcı olduğunu göstermiştir. Ejder meyveleri yüksek lif içeriğine sahiptir, bu da bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcı olur, sindirim kanalından düzgün geçişi kolaylaştırır, peristaltik hareketi uyarır ve sindirim sularının salınmasını indükler. Diyet lifi ile bağırsak fonksiyonunu düzenleyerek, kabızlık, irritabl bağırsak sendromu ve hatta kolorektal kanser gibi durumların önlenmesine yardımcı olur.

* Ejder meyvesindeki lif sadece sindirim sağlığı için değil, aynı zamanda kan şekeri dengesini de korur. Diyetinize ejder meyvesi eklemek, diğer glikozlu yiyecekleri yedikten sonra kan şekerinizinizi dengelemeye yardımcı olabilir.

* Ejder meyvesindeki C vitamini bağışıklığınızı artırmanının yanı sıra, cildinizin sağlıklı ve genç görünmesine yardımcı olabilecek kollajen üretimini de artırır.

* Ejder meyvelerinde bulunan demir, anemik bireylerde hemoglobin seviyelerini arttırmak için önemlidir. Aynı zamanda, hayati organların uygun oksijenasyonuna yardımcı olan kırmızı kan hücrelerinin (RBC), üretimine katkı sağlar.

* Ejder meyveleri lif ve antioksidanlarla dolu olduğundan, her ikisi de kalbi sağlıklı ve genç tutmaya katkıda bulunur. Vücutta kan dolaşımını koruyarak, arterlerde tıkanmaya karşı plakla savaşırlar.