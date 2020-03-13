Anavatanı Madagaskar ve Meksika olan vanilya bitkisi Salepgiller familyasından hoş kokulu bir bitkidir. Pastalarda, tatlılarda, şampuan, krem ve losyonlarda sıklıkla kullanılan vanilya, özellikle yaydığı hoş koku sayesinde kozmetik sektörünün kalbi olan parfümlerin de ana bileşenidir. Peki, vanilyanın faydaları nelerdir? Vanilya neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Vanilyayı hoş kokusu ve tadından faydalanmak için ilk olarak kullananlar Azteklerdir. Vanilya kokusunun solunması hem zihinsel hem de fiziksel sorunların tedavisinde yardımcı olabilir. Sadece aroma, kaygıyı hafifleterek ve daha iyi uyku alışkanlıklarını destekler. Vanilyanın ayrıca, iltihabı azaltma, kronik hastalıkları önleme, kalbi koruma gibi daha pek çok faydası vardır. Şimdi, vanilyanın sağlık açısından faydalarına daha yakından bakalım.

VANİLYANIN FAYDALARI NELERDİR?

Vanilyanın insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

* Araştırmalar vanilyanın kolesterol seviyelerini düşürebileceğini göstermiştir. Bu, kalp krizi ve felç riski yüksek olanlar için çok önemlidir, düşük kolesterol, arterlerin ve kan pıhtılarının iltihaplanmasını önlemeye yardımcı olur.

* Vanilya, vücuttaki hücrelerin ve dokuların parçalanmasını önlemeye ve vücudun doğal büyümesini uyaran antioksidanlar açısından zengindir. Antibakteriyel doğası nedeniyle, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve vücut üzerindeki stresi azaltmaya yardımcı olarak yaralanma veya hastalıktan kurtulmayı kolaylaştırır.

* Kırılmış saçlar veya saç dökülmesi yaşıyorsanız, esansiyel yağ olarak kullanılan vanilya saçı güçlendirebilir ve saç büyümesini destekleyen kafa derisine kan akışını indükleyebilir.

* Öksürük, soğuk algınlığı veya solunum yolu enfeksiyonu ile savaşırken, biraz ılık suyla karıştırılmış vanilya özü kullanmak boğazın kaplanmasına ve anestezik bir etki sağlamaya yardımcı olurken, antibakteriyel özellikler iltihabı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olur.

* Vanilyanın antibakteriyel özellikleri, akne tedavisinde faydalıdır. Antibakteriyel etkileri sayesinde cildinizi temizlemeye yardımcı olur, sivilce ve akne oluşumunu azaltır.

* Vanilya, serbest radikallerin neden olduğu cilt hasarını önleyen ve tersine çeviren antioksidanlar açısından zengindir. İnce çizgiler, kırışıklıklar ve yaşlılık lekeleri gibi yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olur.

* Vanilya, yanıkları, yaraları ve kesikleri iyileştirmek için geleneksel bir ilaç olarak kullanılmıştır.

* Bazı nörolojik çalışmalar, vanilya özütünün depresyon ve anksiyete bozukluklarından muzdarip olanlar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğini kanıtlamıştır. Vanilya kokusu bu amaç için özellikle yararlıdır. Vanilya özü içeren su veya süt içmek bazı insanlarda kaygıyı azaltmaya yardımcı olur.

* Vanilya, doğal iştah baskılayıcı özellikleri nedeniyle kilo verme hedeflerinizi destekleyebilir ve bu bitkinin özü ayrıca kolesterolün düşürülmesine yardımcı olabileceğinden, vücudunuzun ve metabolizmanın daha verimli çalışmasına yardımcı olabilir.