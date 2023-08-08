Galatasaray’ın Kevin De Bruyne rüyası

Galatasaray yönetiminin transferdeki son hedefi dünyayı sallayacak. Zaniolo’nun satılmasıyla ilk kapı açıldıktan sonra Icardi transferinde Paris Saint-Germain ile yaşanan görüşmelerin benzeri, Belçikalı 10 numara Kevin De Bruyne için Manchester City ile yürütülecek.

Sozcu.com.tr

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Transfer çalışmalarını dünyaca ünlü bir yıldızla noktalamak isteyen Galatasaray'ın son hedefi gerçekleşirse tüm dünyada büyük ses getirecek. Sarı-kırmızıların peşinde olduğu isim Kevin De Bruyne…

Belçika futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli futbol figürlerinden biri olan dünyaca ünlü 10 numara ile Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Yardımcısı Erden Timur'un görüştüğü ortaya çıktı. Herhangi bir Türk takımı için bu transfer imkansız gibi gözükse de sarı-kırmızılıların farklı formüller üzerinde durduğu belirtiliyor.

SPONSORLAR YİNE DEVREDE

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City ile kontratı Haziran 2025'te bitecek, mevcut piyasa değeri 70 milyon Euro, yıllık maaşı 20 milyon sterlin olan 32 yaşındaki Belçikalı için öncelikle Nicolo Zaniolo'nun satılması gerekiyor.

Kadrosunda önümüzdeki sezondan itibaren yeniden yapılanmaya gidecek İngiliz devi ile, Mauro Icardi transferinde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan anlaşmalara benzer bir anlaşma yapılması planlanıyor. Buna göre De Bruyne transferinde ağırlık, bütçenin çok büyük kısmını karşılayacak sponsorlarda olacak.

ZANIOLO GİTTİ GİDİYOR

Galatasaray’ın Olimpija ile bugün oynayacağı maçın kadrosuna Nicolo Zaniolo alınmadı. Zalgiris ile oynanan ilk karşılaşmada forma giyen; ikinci maçta sakatlığı gerekçesiyle tribünde oturan İtalyan futbolcunun Lübliyana'ya da götürülmemesi, transfer iddialarını güçlendirdi.

Roma'dan 5 eşit taksitte 15 milyon Euro'ya alınan ve yıllık maaşı 2 milyon 750 bin Euro olan genç yıldızın yeni adresinin Juventus olması bekleniyor. 35 milyon Euro'luk çıkış opsiyonu olan Zaniolo'nun en ciddi talibi, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal… Ancak genç İtalyan'ın Suudi Arabistan'a gitmek istemediği biliniyor.