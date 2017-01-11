42 NATO testini geçen dünyadaki tek Türk tüfeği: MPT-76

Makina ve Kimya Endüstrisi kurumu tarafından 500 adet üretilen modern piyade tüfeği MPT-76'nın teslimatı yapıldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi kurumu tarafından 500 adet üretilen modern piyade tüfeği MPT-76'nın teslimatı yapıldı.

MPT-76, tüm teknik özellikleri ve özgün tasarımıyla dünya silah sektörünün de dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Türkiye’nin milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği ilk piyade tüfeği olan MPT-76, 42 farklı tasarım doğrulama testinden geçen ilk ve tek piyade tüfeği olma özelliğini taşıyor. 4 yönlü MIL-1913 NATO standardı modüler monte tertibatına sahip olup aksesuar ve gece-gündüz optik nişangah kullanımına uygun olan tüfek, soğuk dövme metodu ile üretilen serbest salınımlı uzun ömürlü namlusuyla kullanıcısına güven veriyor.

MPT-76, dakikada 700 atım gerçekleştiriyor, 600 metre etkili menzile, 800 metre/saniye ilk hıza ve 12 kademeli hassas olarak ayarlanabilen dipçik yapısına sahip. Tüfek -40 ile 60 derece arasında çalışabiliyor.