Halk Arenası Niğde’de!

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu hafta güzel kentimiz Niğde’ye konuk oluyor.

Türkiye'nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ bu hafta güzel kentimiz Niğde’ye konuk oluyor.

Meclis'te kurulan 15 Temmuz hain darbe girişimini araştırma komisyonunda gerçeklerin ortaya çıkması için büyük çaba sergileyen CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray, iktidarın yanlışlarını cesaretle eleştiren ve çalışkanlığıyla bilinen CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve yaptığı çarpıcı yorum ve tespitlerle gündem yaratan Medya ve İletişim Uzmanı Sedef Kabaş'ın yeni anayasa paketine ilişkin yaptığı açıklamalar günlerce konuşulacak.

‘Halk Arenası' bu akşam 21'den itibaren Niğde'den canlı yayınla ekrana gelecek.