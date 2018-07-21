Merkel’den NSU davasıyla ilgili yorum: O dosya kapanmaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, NSU cinayetlerinin Almanya tarihinde "çok kara bir leke" olduğunu belirterek dava sona erse de cinayetleri aydınlatma çabalarının süreceğini vurguladı.

Almanya Başbakanı Merkel, 8’i Türk 10 kişiyi öldüren Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terörünü Almanya tarihinde “çok kara bir leke” olarak tanımladı,”bu dosya kapanmadı” dedi.

İç ve dış politika gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Merkel, NSU yargı sürecinin tamamlanmasını, mağdur ailelerin eleştirilerini değerlendirdi.

NSU mağdurlarının Münih’te açıklanan karar sonrasında duydukları hayal kırıklığını anlayabildiğini söyleyen Merkel, “Ağır ve kanımca hukuken haklı cezalarla sonuçlanan, uzun ve yoğun bir dava süreci, mağdurların yaşadıkları acıyı tek başına hafifletemez” diye konuştu.

Merkel, Federal Meclis’teki NSU soruşturma komisyonlarının hayata geçirilmesini istediği 47 önerinin büyük ölçüde hayata geçirildiğini, eyaletlerde çalışmaların sürdürüldüğünü, gerekli görüldüğünde ve yeni bulgular ortaya çıktığında da harekete geçileceğini ifade ederken NSU dosyasının kapanmadığını vurguladı.

Yetkili makamların zamanında fark etmedikleri, çoktan aydınlatmış olmaları gereken bu korkunç ve çetrefil eylemler nasıl gerçekleşebildi?” sorusunun halen gündemde olduğunu vurgulayan Merkel, “Şüphesiz ki bu Almanya Federal Cumhuriyeti tarihinde çok kara bir leke. Bu nedenle bu dosyanın kapatılması mümkün değil” diye konuştu.

Almanya Başbakanı, kurban yakınlarının “en meşru talebidir” dediği, toplumsal yüzleşme ve aydınlatma çabalarının da devam etmesinin önemine vurgu yaptı.