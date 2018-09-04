Boş kontenjanlar belli oldu! MEB 4. nakil başvuruları için son gün ne zaman? İşte e-Okul nakil sonuçları…

MEB nakil sonuçlarını açıkladı. Boş kontenjanların belli oldu ve 4. nakil başvuruları e-Okul üzerinden alınmaya başladı. Peki 4. nakil başvurusu yapmak isteyenler için son gün ne zaman? İşte e-Okul giriş ekranı...

İstedikleri yerlere yerleşemeyen öğrenciler için 4. nakil başvuruları başladı. Nakil başvurusu yapacak öğrenciler MEB e-Okul sistemine giriş yaparak başvurularını 6 eylül tarihine kadar yapabilirler. Boş kontenjanlar da e-Okul sisteminden görüntülenebilecek.

E-OKUL GİRİŞ SİSTEMİ

MEB NAKİL SONUÇLARI

E-OKUL'A NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş için öncelikle öğrencilerin TC kimlik numarasını ve okul numarasını bilmek gereklidir. Sistemin ana sayfasına tıklandıktan sonra ilgili yerlere TC kimlik ve öğrenci numarası girilerek giriş sağlanır. Ancak ana sayfa üzerinde iki giriş kısmı yer alır. VBS dışındaki giriş kısmı, yöneticilere aittir. Bu kısımdan idareciler ve öğretmenler giriş yaparak öğrencilerin notlarını yükleyebilirler