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Albayrak: Piyasalarla kavga etmeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. "Piyasalarla kavga etmeyeceğiz." diyen Albayrak, "Kazan kazan ilişkisi ile yürüyeceğiz" dedi.

android-time 15:35 22 Temmuz 2018
Haberler Ekonomi
Albayrak: Piyasalarla kavga etmeyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. "Piyasalarla kavga etmeyeceğiz." diyen Albayrak, "Kazan kazan ilişkisi ile yürüyeceğiz" dedi.

NTV’nin haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak uçakta gazetecilere enflasyon ve Merkez Bankası hakkında açıklamalarda bulundu. Albayrak, “Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek.” dedi.

“Piyasalarla kavga etmeyeceğiz.” diyen Albayrak, “Kazan kazan ilişkisi ile yürüyeceğiz. Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor, kurguluyor. Ayakları yere basan bir program hazırlanacak. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak.” açıklamasında bulundu.

Son güncelleme: android-time 16:5022.07.2018
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