Bayram ikramiyesi için gün belli oldu! Kurban bayramı emekli ikramiyesi hangi gün ödenecek

Kurban Bayramı'nda ödenecek 1000 TL'lik emekli ikramiyesinin hangi gün verileceği açıklandı. Böylece emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? sorusu da yanıt bulmuş oldu SSK ve Bağkur emeklileri ikramiye ödemesini bir gün arayla alacak. . İşte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt tarafından yapılan açıklamalarla Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine ödenecek ücretler ve tarihleri...

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı emeklilerine ne kadar ödeme yapılacak? soruları önce Aile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt’ün açıklamaları sonrası netlik kazandı. İşte emeklilere verilecek ikramiye tutarı ve ödeme tarihleri…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 100 günlük eylem planında açıkladığı maaşlara 600 ila 900 lira arasında olan 150 bin emekliye altında maaş alan emeklilerin maaşlarına 400 TL zam yapılacağını açıklamıştı.



KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, “Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz” dedi.

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AÇIKLAMALARI

Bakan Zehra Zümrüt, yaptığı yazılı açıklamasında Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini söyledi. Açıklamasında, “Bağkur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, emekli sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz” diyen Bakan Zümrüt, şu ifadelere yer verdi: “Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir.

Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır.”

Açıklamada, Kurban Bayramı için toplam 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine, toplam 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 TL bayram ikramiyesi olarak ödeneceği bildirildi.

“11.767.550 EMEKLİMİZE 10.417.886.693 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEYECEĞİZ”

Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve hak sahibine, toplam 10.417.886.693 TL bayram ikramiyesi olarak ödenecektir.

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