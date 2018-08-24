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Rusya, dolar satıp altın topluyor

ABD’li haber ajansı Bloomberg, Rusya Merkez Bankası’nın altın alımlarının bu yılın zirvesine ulaştığını bildirdi.

android-time 10:37 24 Ağustos 2018
Haberler Ekonomi
Rusya, dolar satıp altın topluyor
ABD’li haber ajansı Bloomberg, Rusya Merkez Bankası’nın altın alımlarının bu yılın zirvesine ulaştığını bildirdi.

IMF'nin verilerine dayandırılan haberde, Rusya'nın geçen temmuz ayında 26 ton altın aldığı, böylece toplam rezervin 2 bin 170 tona (77.4 milyar dolar değerinde) ulaştığı kaydedildi. Rusya Merkez Bankası'nın daha büyük alımı geçen yılın kasım ayında gerçekleştirdiği ifade edildi. Strategic Intelligence'tan Jim Richards, “Bu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok akıllıca hamlesi. Rusya şu anda finansal savaş durumunda. Onlar, ABD dolarını elden çıkarıyor ve altın alıyor. Bu, onları yaptırımlara ve dolar hesaplarının dondurulmasına karşı koruyor” diye konuştu.

Son güncelleme: android-time 10:3824.08.2018
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