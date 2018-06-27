THY taşınmak için dev kredi kullanacak

Türk Hava Yolları , İstanbul üçüncü havalimanına taşınması kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka ile imza aşamasında.

Türk Hava Yolları , İstanbul üçüncü havalimanına taşınması kapsamında yapacağı yatırımlarda kullanılmak üzere 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arası kredi için 12-13 yerli ve yabancı banka ile imza aşamasında. Konuya yakın üç kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre finansman sağlayacak bankalar arasında beş yerli banka ve ICBC’nin de dahil olduğu Çinli bankalar bulunuyor.

THY BİLGİ VERMEDİ

İki kaynak İş Bankası, Yapı Kredi, Alternatifbank, Ziraat Katılım finansman sağlayacak yerli bankalar arasında. Adı geçen bankalar ve THY, Reuters’ın konu ile ilgili sorusuna yanıt vermedi.

Anlaşmanın Temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor. İstanbul üçüncü havalimanı, İstanbul’a havacılıkta hub niteliği getirecek büyük bir havalimanı projesi olarak ve Türkiye’nin bölgesel gücünü artıracak adımlar olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından önemseniyor. Erdoğan üçüncü köprü ve planlanan Kanal İstanbul gibi yatırımları da politika söylemlerinde sıkça kullanıyor.

Konuya yakın bir kaynak, “THY’nin İstanbul üçüncü havalimanına taşınması için gerekli kredi için bankalarla görüşmelerin sürdüğünü ve imza aşamasında olduğunu belirterek, “IGA sadece havalimanını yapıyor. THY yeni havalimanına binalar, müşteri satış ofisleri, taşıma bantları gibi yatırımları kendisi yapacak ve bunlar için finansman gerekiyor” dedi. Bir başka kaynak da anlaşmanın Temmuz ayında bitmesinin beklendiğini belirterek, “Bankalarla yapılacak kredi sözleşmeleri bitmek üzere. Temmuz ayında anlaşmanın sonuçlanması beklenebilir” dedi ve ekledi:

800 MİLYON DOLAR 1 MİLYAR DOLAR ARASI

Toplam yatırım bedeli 10.25 milyar euro olan İstanbul 3. havalimanının 29 Ekim’de hizmete açılması planlanıyor. Üçüncü havalimanında 90 milyon yolcu, orta uzun vadede 150 milyon yolcu hedefleniyor. Konuya yakın bir başka kaynak da, “Çinli bankaların da finansmanda iştahlarının olduğunu belirterek, “ICBC bu bankaların arasında yer alıyor. Kredide vadeler bir yılı geri ödemesiz olmak üzere 3 ve 5 yıl arasında değişiyor” dedi.

Son olarak 2018 ilk çeyrek sonuçlarını açıklayan THY’nin ilk çeyrek zararı güçlü operasyonel performans ve kur farkı giderlerindeki düşüşün etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 azalarak 314 milyon lira olmuştu.

REUTERS