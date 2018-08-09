Uzmanlar dolara ne diyor?

Piyasalar son 15 yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Vatandaş yatırımına ne yapacağını ve önümüzdeki günleri merak ediyor. Uzmanlar yaşadığımız ekonomik durumu sozcu.com.tr'ye değerlendirdi....

Dolar kuru son günlerde çok sert bir şekilde yükseliyor. Uzmanlar dolar kurundaki yükselişi büyük ölçüde siyasi gelişmelere paralel yorumluyorlar. Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu Merkez Bankası'nın rezervlerinin azaldığını fakat yine de Merkez'in bir şey yapması gerektiğini düşünüyor. Muratoğlu sozcu.com.tr'ye açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bugün dolarda yaşanan artış siyasetten kaynaklanıyor. Siyasi olarak bu iş çözülürse ekonomi düzelir mi? Hayır!

Sahi böyle bir günde Merkez Bankası nerede?

Tamam 21 milyar dolarlık net rezervi kaldı. Yine de bir şeyler yapmalıydı!

Başkan çıktı; “Makul süre içinde her şey düzelecek. piyasalar rahatlayacak. hiç korkmayın, hepsi geçecek. vatandaş neyin nereden geldiğinin farkında”

Makul süre ne?

Ne, nasıl düzelecek?

Hepsi nasıl geçecek? Plan program ne?

Yok!

Yarın döviz düşse, faizler gerilese bile yine de bir şey fark etmeyecek.

Ben size söyleyeyim. Makul süre içerisinde hepimiz daha da fakirleşeceğiz. Bu bugünün sorunu değil… Son 10 yılın hatalarının faturasını ödüyoruz.

‘TL NEGATİF AYRIŞIYOR’

Sozcu.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan GCM Foreks Araştırma Uzmanı Enver Erkan, “Gelişmekte olan ülke para birimleri, küresel büyümenin yavaşlamasına ve yükselen jeopolitik gerginliklere bağlı endişeler nedeniyle zayıflıyorlar. ABD'li papazın tutukluluk halinin devam etmesi üzerine ABD tarafından dayatılan yaptırımlar ve bu bağlamda gerçekleşen diplomatik gelişmeler oluşturuyor. ABD'nin Rusya'ya ilave yaptırım uygulaması RUB para birimini ve genel gelişmekte olan ülkelerin para birimlerini negatif olarak etkilemektedir. Bu durumda TL tarafında ilave risk oluşturmaktadır” diyor.

Erkan diplomasi tarafında pozitif gelişmeler olursa oynaklık seviyeleri düşebilir ve normalleşme sağlanabileceğini savunuyor. Erkan sözlerini şöyle noktaladı: Bu konudaki gelişmeler varlık fiyatlamaları açısından dikkatle takip edilmeli. Piyasalar risk eksenli fiyatlama yapıyor, tahvil piyasasında faizler yukarı hareket etmeye devam ediyor. Kurda öngörü yapmak zor, oynaklık seviyelerinin azalması ve normalleşme olması gerekiyor. Borsada ise fiyatlama dinamikleri halen oldukça pozitif ve algı ucuzluk üzerine kurulu şekilleniyor. 97bin seviyesinde kalıcılık sağlandığını görüüyoruz. Yukarı yönde 98500 ve 100bin majör direnç seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönde 95500 ve 94500 destekleri önemli olabilir.

‘SATIŞ BASKISI OLABİLİR’

Gedik Yatırım Algoritmik İşlemler Müdür Yardımcısı Gizmen Nalbantlı kurda yeni zirvelerin görülmesinin muhtemel olduğunu söyledi. Nalbantlı, “ABD ile görüşmeden sonuç çıkmaması sonrası kurdaki yükseliş devam ediyor. Görüşmelerin başarısız geçtiğini ve anlaşma sağlanamadığını yazan Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Trump yönetiminin yeni yaptırımları hayata geçirme noktasına geldiğini yazdı.ABD ile ilişkiler tarafında olumlu bir gelişme olmaması durumunda kurda yeni zirveler oluşması muhtemel. Ekonomiye olan etkileri de borsa tarafında satış baskısının devamını getirebilir. Teknik formasyon olarak 5.52 ve 5.75 hedefli iki formasyon mevcut. Destek seviyeleri ise artık 5.38, 5.35 ve 5.30” diyor.