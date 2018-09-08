15 Temmuz sonrası bireysel silahlanma arttı

CHP Milletvekili İrfan Kaplan, ortalama her yıl 4 bin 500 kişi bireysel silahlanma nedeniyle yaşamını yitirdiği Türkiye’de halkın silahlanmasının özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha da arttığını söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, bireysel silahlanmanın son yıllarda kontrolsüz şekilde artmasının yurttaşları tehdit ederken, beraberinde ölüm ve yaralanma oranlarını da arttırdığını ve silahla işlenen tüm suçlarda artış olduğunu söyledi.

SİLAHLAR İNTERNET ÜZERİNDEN SATILIYOR

SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan CHP'li Kaplan, “AKP Hükümeti, caydırıcı, zorlaştırıcı önlemler almak yerine, silah alımını kolaylaştırıp, mermi hakkını 5 katına çıkaran düzenlemeler yaparak bu sorunu daha da derinleştirmektedir. İnternet ortamında silah alımının kolaylığı ve popülerliği de bireysel silah alımları için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Ruhsatsız silah taşımanın cezası ile ruhsat almak için verilen ücret neredeyse aynı miktardadır. Ruhsat çıkarma 6 bin TL iken ruhsatsız silah taşımanın cezası ise sabıkanız yoksa neredeyse 6 bin TL civarında. Birçok kişi silah ruhsatı almak için evrak işleriyle uğraşmak yerine aynı para olan cezayı ödemeyi tercih ediyor” dedi.

YASAL DÜZENLEMELER HEMEN YAPILMALI

Bireysel silahlanma Türkiye'de yapısal ve sosyal bir sorun olmakla birlikte, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra daha da arttığını belirten Kaplan, “Kolay silahlanma ile ilgili düzenlemeler tekrar gözden geçirilerek halkın bir an önce kendini güvende hissedeceği bir ortam yaratılmalı. Silah alımının zorlaştırılması, kontrolsüz silahlanmayı önlemek konusunda bir komisyon kurularak gerekli denetim ve kontroller sağlanarak, silah satışına yaş sınırı getirilmeli ve denetim sağlanmalıdır” görüşünü savundu.

HER YIL 4 BİN 500 KİŞİ BİREYSEL SİLAHLANMA KURBANI

Kaplan, “Türkiye'de ortalama her yıl 4 bin 500 kişi bireysel silahlanma nedeniyle yaşamlarını yitirmektedir. Umut Vakfı istatistiklerine göre Türkiye'de 20 milyon civarında kişinin bireysel olarak silahlandığı, bu silahların yalnızca 2.5 milyonunun ruhsatlı olduğu, bunun 7-8 katı kadar ruhsatsız silah bulundurulduğu belirtilmektedir. Umut Vakfı’nın basına yansıyan silahlı şiddet olaylarından derlediği rapora göre 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 28, son 3 yılda ise yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay yaşandı. 2017 yılında yaşanan 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken birçoğu ağır 3 bin 529 kişi de yaralanmıştır” diyerek, Meclis'te kurulacak bir araştırma komisyonu ile bu vahim tablonun detaylarının araştırılması ve gereken önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Bireysel silahlanma konusunun araştırılması için TBMM'de bir araştırma komisyonu kurulması başvurusu yapan Kaplan, sözlerini şöyle sürdürdü:

HER 4 EVDEN 1'İNDE SİLAH VAR

“Ülkemiz, silah edinimi konusunda dünyada 178 ülke arasında 14'ncü sırada yer alıyor. Her 4 evden birinde silah bulundurulmaktadır. Silahlı saldırılar ölümle sonuçlanmadığı müddetçe, ne yazık ki hafif cezalarla geçiştirilmektedir. 2018 yılında şu ana kadar 1800'e yakın kişi silahla öldürülmüştür.

2011-2017 yılları arasında meydana gelen Çocuk Yaşam Hakkı İhlalleri Raporu’na göre 2011'den 2016'ya dek 108 çocuk bireysel silahlanma sonucu hayatını kaybetmiştir.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından açıklanan rapora göre ise 2016 yılında 328, 2017 yılında ise 409 kadın cinayeti işlenmiştir. Raporda kadınların yüzde 70'nin en yakınları tarafından öldürüldüğü, yüzde 40'ının ateşli silahla, yüzde 28'inin kesici aletle öldürüldüğünü belirtilmiştir.

Daha geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çocuk parkında arkadaşlarıyla oynayan 7 yaşındaki çocuğun, gürültü yaptığı gerekçesiyle silahla yaralandığı haberlere yansımıştır. Kurban Bayramı tatilinin olduğu 21-26 Ağustos tarihleri arasında basına yansıyan 68 silahlı olayda 46 kişi öldürülmüş, 84 kişi de yaralanmıştır.

MERMİ HAKKI 200’DEN 1000’E ÇIKARILDI

Basında çıkan haberlere ve istatistiklere bakıldığında, Türkiye'de bireysel silahlanmanın hızla arttığı ve her geçen gün ciddi tehlike oluşturduğu görülmektedir. 14 Mart 2018 tarihinde resmi gazetede yayınlanan genelgede, Ateşli Silahlar Bıçaklar ile Diğer Aletleri Hakkında Yönetmelik'in birinci ve dördüncü fırkası değiştirilmiş, mermi hakkı 200'den 1000'e çıkartılmıştır. Türkiye'de her yıl yüzlerce kişi kontrolsüz bireysel silahlanma yüzünden hayatlarını kaybetmektedir.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN

Benim önerimle CHP Grubu olarak tüm bu sebeplerle, Türkiye’de giderek artan bireysel silahlanmanın nedenlerinin araştırılması, kontrolsüz bireysel silahlanma ile yaşanan can kayıplarının, yaralanmaların, sakatlanmaların oranlarının belirlenerek, gerekli önlemlerin alınması amacıyla Anayasa'nın 98. ve TBMM İçtüzüğü'nün 104 ve 105. Maddeleri gereğince bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ettik.”