AKP’li başkandan eşine romantik video

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı AKP’li Subaşıoğlu, nikah salonu yaptırdı. Tanıtımı için eşiyle çektiği videoyu, “Hacer Hanım’la evliliğimizin 20. yılına ithafen” notuyla paylaştı.

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı AKP'li Muhammet Subaşıoğlu'nun yayınladığı video sosyal medyada olay oldu. Merkezefendi Belediyesi, ilçeye bir Kültür Merkezi yaptırdı. Merkezde, “Alyans” adı verilen bir nikah salonu da yer aldı. AKP'li Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, 1 Eylül'de açılışı yapılacak olan nikah salonunda eşiyle klip de çekti.

EL ELE GELİYORLAR

Video klipte Başkan Subaşıoğlu ve eşi Hacer Subaşıoğlu, nikah salonuna el ele girerek oturuyor. Klipte Muazzez Ersoy'dan, ‘Samanyolu' şarkısı çalıyor. Klipte Subaşıoğlu ve eşi de şarkıya eşlik ediyor. Ardından Başkan Subaşıoğlu bir konuşma yapıp, “Merkezefendililer bir ömür sürecek mutluluklarına ‘Alyans Nikah Salonu'nda imza atacaklar. Önümüzdeki günlerde açmayı planladığımız kültür merkezinin içinde yer alan nikah salonu Merkezefendimize hayırlı olsun” diyor.

AKP'li Muhammet Subaşıoğlu, videoyu sosyal medya hesabından “Hacer Hanım'la evliliğimizin 20. yıldönümüne ithafen… Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi (MKM) Alyans Nikah Salonu açılışa hazır” notuyla paylaştı.

Vatandaşlar ise “Evlilik yıldönümünüz kutlu olsun, fakat halkın parasıyla yaptırdığınız salonu eşinize ithaf etmeseydiniz daha iyi olurdu” yorumu yaptı. Merkezefendi Kültür Merkezi, 7 bin 703 metrekare arsa üzerine yapıldı. Merkezde 500 kişilik nikâh ve konferans salonu ile 100 kişilik küçük nikâh salonları bulunuyor.