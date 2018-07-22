İş adamları FETÖ’den tutuklandı

İstanbul Polisi'nin FETÖ'ye yönelik geçtiğimiz hafta düzenlediği operasyonda gözaltına alınan iş adamları Ekrem A. ve Mehmet Tahir S.'nin de aralarında bulunduğu 23 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik yapılan çalışmada, örgütün “Eyalet Hadimi”, “Bölge Hadimi”, “Mütevelli Esnaf”, “Üniversite Yapılanması”, “Talebe Yapılanması” içerisinde görev alan bazı isimleri belirledi. Yapılarda aktif ve güncel olarak çalıştıkları belirlenen 32 isim tespit edildi. Şüphelilerin Gaybubet (Saklanma) evlerinde kaldıkları belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul ve 7 ayrı ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.

İKİ İŞADAMI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında ünlü bir turizm şirketi sahibi iş adamı Ekrem A. ile çok sayıda pastane şubesi bulunan bir firma ortaklarından Mehmet Tahir S.’nin de aralarında bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. İş adamlarından Mehmet Tahir S.’nin Gaybubet evinden kaçmaya çalışırken yakalandığı, farklı bir FETÖ’nün Gaziosmanpaşa yapılanması mütevelli üyesi olma iddiasıyla ile TUSKON soruşturmasından arandığı öğrenildi.

21 TUTUKLAMA

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanırken, Mehmet Tahir S. 3 gün önce adliyeye sevk edildi. Mehmet Tahir S. tutuklanırken, diğer 22 şüpheli de adliyeye gönderildi. Şüphelilerden aralarında örgütün halen aktif yapısı içerisinde olduğu iddia edilen şüphelilerin ve iş adamı Ekrem A.’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.