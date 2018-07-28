İstanbul Kağıthane’de taciz iddiası!

İstanbul Maltepe'de çocuk kaçırmak istediği iddia edilen şahsın mahalleli tarafından linç edilmesinin ardından benzer bir olay da Kağıthane'de yaşandı. İstanbul Kağıthane'de çocukları taciz ettiği ileri sürülen bir kişi mahalleli tarafından darp edildi. Polis ekipleri şahsı gözaltına alınırken olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, C.T’yi Sanayi Mahallesi’nde kız çocuklarına tacizde bulunurken gördüğü iddia edilen kadın olaya müdahale etti. İLGİLİ HABER Maltepe'de linç! Kan donduran olay sonrası Emniyet harekete geçti Çevredekiler tarafından yakalanarak darbedilen C.T, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sanayi Polis Merkezine sığınmaya çalıştı. POLİS UYARI ATEŞİ AÇTI Vatandaşların, polis merkezi önünde yeniden dövdüğü C.T, emniyet güçlerince havaya uyarı ateşi açılarak kalabalığın elinden alındı. Polis ekipleri, kalabalığın dağılmasının ardından şüpheliyi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. AA