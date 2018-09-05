Kumpas şurası deşifre oldu

Emniyet içerisinde FETÖ’nün kurduğu ‘paralel şura’nın 5-6 kişiden oluştuğu belirtildi İddianameye göre şura her ay toplantı yapmış, belirlenen hedeflere komplo kurmuş.

Aytunç ERKİN-İSTANBUL

İlk önce Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Murat Tuzcu tarafından hazırlanan “FETÖ'nün Emniyet İstihbarat Dairesi'ndeki örgütlenmesini” anlattığı ve 36 polisle ilgili iddianameyle başlayalım. İddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 2007'de Ümraniye'de başlayan Ergenekon kumpasından Balyoz'a, OdaTV'den sözde Şike davasına kadar yapılanlarla ilgili önemli ipuçları veriyor.

Okuyalım: “(…) Bütün Türkiye'den Rütbeli Emniyetçilerden Sorumlu (Emniyet Mensubu) temsilcilerin katıldığı ‘Aylık Ali İstişare Toplantısı' yapılmaktaydı.” ALİ İSTİŞARE HEYETİ Peki bu ‘Ali İstişare Heyeti' ne kararlar alıyordu? Yanıtını iddianameden okuyalım: “(…) Ali İstişare Heyeti'nin içerisinden seçilen; beş altı kişiden oluşan yürütme kurulu, aylık toplantılarda görüşülen konuları karara bağlamış ve alınan kararın uygulamasında fişleme yapılan, açığı bulunan kişilerle ilgili yapılacak operasyon veya komplo gibi işlemler gerçekleştirilmiştir. Yine bu Ali İstişare heyetine katılan Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı Fetullah Gülen Terör örgütü temsilcisi (…) başkanlığında ayrı bir istihbarat İstişare faaliyeti de yürütmüştür.” ŞURA BAŞKANI: ÇAKAR Peki bu istişare heyetinde ya da ‘Şura'da kimler var? 36 sanıktan biri olan ve 15 Temmuz 2016'da yaşanan darbe girişimi gecesi Emniyet İstihbarat Dairesi'ni basan tutuklu sanık Gürsel Aktepe'nin (İstihbarat Daire eski Başkan Yardımcısı) 20 Temmuz 2016 tarihli ifadesini okuyalım: “(…) Daire başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, başkan yardımcıları Recep Güven, Coşkun Çakar, Hüseyin Özbilgin, Ayhan Falakalı ile diğer görevliler Ahmet Koçak, Yunus Yazar, Sadetin Akgüç, Lokman Kırcılı örgütle bağlantılıdır.” Yine iddialara göre ‘FETÖ Şurası'nın başkanlığını o dönem Coşkun Çakar'ın (2007-2008 yıllarında İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı) yaptığı, heyetin içinde istihbarat dairede görevli müdürler Gürsel Aktepe, Recep Güven, Lokman Kırcılı, Yunus Yazar, Ali Fuat Yılmazer'in olduğu belirtildi. Bu isimlerin hepsi Ergenekon başta olmak üzere tüm kumpas davalarında önemli roller aldı.

Skandalı