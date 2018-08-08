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Türkiye ‘Gülcemal Amca’sını kaybetti

Elinden Atatürk resmini düşürmeyen, FETÖ kumpaslarına karşı mücadesi ile tanınan Emekli Veteriner Kıdemli Albay Gülcemal Karakoç vefat etti. Gülcemal Karakoç Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

android-time 12:29 8 Ağustos 2018
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Türkiye ‘Gülcemal Amca’sını kaybetti
Elinden Atatürk resmini düşürmeyen, FETÖ kumpaslarına karşı mücadesi ile tanınan Emekli Veteriner Kıdemli Albay Gülcemal Karakoç vefat etti. Gülcemal Karakoç Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.

Türkiye onu üstünde takım elbisesi, elinde Atatürk ve Türk Bayrağı ile Silivri Cezaevi önündeki FETÖ kumpaslarına yönelik eylemlerde tanıdı.

Şiirleriyle eylemlere renk katan Gülcemal Amca, Gezi Parkı Direnişi’nde de ön saflardaydı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Kadıköy şubesinin en eski üyelerinden olan Emekli Veteriner Kıdemli Albay Gülcemal Karakoç bugün hayata gözlerini yumdu.

gKarakoç’un cenazesi  ikindi namazına müteakiben Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Son güncelleme: android-time 11:2309.08.2018
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