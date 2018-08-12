Yeşilçam’ın unutulmaz sahneleri

Sizi zaman tünelinde kısa bir yolculuğa çıkartalım...Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal'ın Ayşen Gruda'ya türkü söylediği sahneyi hatırlar mısınız ya da Neşeli Günler filminde ki turşu kavgasını... Şimdi bile tekrar tekrar izlediğimiz Yeşilçam filmlerininin çekildiği o yerlere gittik. İşte twitter'daki @nerdecekildi'den ilham alarak gittiğimiz tarihi mekanların şimdiki halleri...

Hayatımızda unutulmaz bir yere sahip olan Yeşilçam filmlerinden Çöpçüler Kralı… Yeşilçamın belki de en efsane filmlerinden biri. 1977 yapımı. Başrollerini; Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Şener Şen paylaşıyor. Sahneye bakacak olursak, Ayşen Gruda’nın camdan baktığı apartman Cihangir Güneşli Sokak’ta. Üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen hala aynı dokusunu koruyor.

NAMUSLU

Akıllarda kalan Yeşilçam repliklerinden birizi: ‘Namuslu namussuz.’ 1984 yapımı. Başrollerinde Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda var. Mutemed Ali Rıza Bey’in soyulduktan sonra aniden değişen yaşamını konu alıyor. Ali Rıza Bey’in bankadan paraları aldığı sahne nerede mi çekildi? Karaköy Bankalar Caddesi’nde. Merkez Bankası’nın bulunduğu bina tıpkı sahnede ki gibi…

HABABAM GÜM GÜM GÜM

İnek Şaban, Güdük Necmi, Mahmut Hoca, Hafize Ana ve Damat Ferit. İsimlerini okurkan bile insanın güzü gülüyor… Herkesin izlerken kahkahaya boğulduğu Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Hababam Sınıfı. Rıfat Ilgaz’ın 1957 yılında kitaplaştırdığı eseri. 1970’li yıllarda ise Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlandı. Şuan ise; Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayatta olan oyuncuların emekleriyle müze hâline getirildi.

SİRKE Mİ LİMON MU?

Hafızalarımıza kazınan sahne… Türk sinema tarihinin en eğlenceli filmlerinden biri Neşeli Günler. 1978 yapımı. Münir Özkul ve Adile Naşit’i boşanmaya kadar götüren o diyalog üstünden 40 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. O tartışmanın çekildiği Asri Turşucusu ise halen hayatta. Peki “Sirke mi limon mu?” sorusunun cevabı bulundu mu derseniz işte orası biraz muamma…

KILIBIK

1983 yılı yapımı muhteşem bir Kemal Sunal klasiği. Başrollerinde Kemal Sunal ve Nevra Serezli yer alıyor. En güzel sahnesi hiç süphesiz ki Kemal Sunal’ın zurna sesiyle birlikte yatakta ayaklarını oynattığı ve sonrasında yukarı çıkıp halay ekibine katıldığı sahnedir. Sırf bu sahne için film 100 kere izlenir.. Peki Kılıbık filminin çekildiği apartman nerede… Sarıyer Reşitpaşa Şirin Sokak’ta. Pek değişime uğramayan bina şu günlerde dökülmeye başlamış. Evin hemen önünde ise şirin sokak çeşmesi bulunuyor.

“YAPTIM AMA NİYE YAPTIM HELE BİR SOR”

Necla: Çekilsene be!

Bilo: Buyrun.

Hatırladınız değil mi? Bir Ertem Eğilmez baş yapıtı. Banker Bilo. Başrollerini Şener Şen ve İlyas Salman’ın paylaştığı 1980 yılında çekilen en komik film. Bilo’nun kapıcılık yaptığı apartman akatlar Yeşim Sokak’ta.