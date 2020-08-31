Bir gece ansızın yine ÖTV zammı!

Önceki gece Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 45 ve 50'lik en alt ÖTV dilimlerde matrah sadece 15 bin TL artırılarak güncellenirken, yüzde 60, 100, 110 ve 130'luk ÖTV dilimleri ise sırasıyla yüzde 80, 130, 150 ve 220'ye yükseldi. Yani bu düzenlemeyle en alt 2 dilimde yapılan güncelleme fiyatlara sadece yüzde 3 ila 6 arasında indirim olarak yansırken, orta ve üst segment araçların fiyatları ise ÖTV artışlarıyla yüzde 13 ila 23 arasında zamlandı.

ÖNCE KAMUDAN BAŞLANMALI

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan düzenlemeyle ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: “Maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.”