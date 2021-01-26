Zam dalgası kapıda: Bu defa kur değil plastik vuracak

Bugün patron örgütleri TOBB, TESK, TÜSİAD ve MÜSİAD tarafından yayımlanan ortak açıklamada “Türkiye’nin önceliği fiyat istikrarı” denildi ancak enflasyonda 2021 yılı için riskler artıyor.

Bu risklerden biri de, dünya genelinde hammadde fiyatlarındaki yükseliş ve tedarik sorunları. Bu sorunlar, plastik sektörünü de derinden etkiliyor.

İçtiğimiz suyun konulduğu pet şişeden giydiğimiz kıyafetin ipliğine kadar yaygın olarak kullanılan plastikte hammadde fiyatları dolar bazında son 6 ayda yüzde 137 ile yüzde 23 arasında değişen oranlarda arttı.

Sozcu.com.tr'ye konuşan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, hammadde fiyatı artışlarının Türkiye'de enflasyonu olumsuz etkileyeceğini, vatandaşların kullandığı birçok plastik ürüne yüksek oranda zamlar gelebileceğini belirtti.

PVC HAMMADDESİNDE YÜZDE 137 ARTIŞ

Ağırlıklı olarak evlerdeki kapı ve pencereler ile borularda kullanılan plastik maddesi PVC'nin hammaddesi dolar cinsinden son üç ayda yüzde 56, son 6 ayda yüzde 137 zamlandı.

Meyve-sebze yetiştirilen seralarda kullanılan örtüler, poşetler, ambalajlar ve ince streç filmlerde kullanılan “aype film” hammaddesinde dolar cinsinden fiyat artışı, son 3 ayda yüzde 40, son 6 ayda yüzde 60 oranına ulaştı.

İÇTİĞİMİZ SUYU DA ETKİLEYECEK? PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, plastikte hammadde fiyatlarındaki artışın, hayatımızı doğrudan nasıl etkileyeceğini pet şişe örneğiyle anlatıyor. Klasik yarım litelik bir pet sişe suyun maliyetinin yüzde 80'inin pet şişe, yüzde 20'sinin su olduğunu belirten Eroğlu, “Dolayısıyla pet hammaddesi yüzde 50 artarsa, su fiyatı yüzde 40 artar” diyor.

Pet şişelerin ve kıyafetlerin hammaddesinde son üç aylık dolarlı fiyat artışı yüzde 40.

Aldığımız gıda ürünlerde kullanılan ambalajların, çocuk oyuncaklarının ve birçok tıbbi malzemenin üretiminde hammadde olarak kullanılan polipropilenin fiyatında da son üç ayda yüzde 40'lık fiyat artışı yaşandı.

PAGEV Başkanı Eroğlu, plastikteki fiyat artışlarının sudan diğer gıda ürünlerine, otomotivden hazır giyime, beyaz eşyadan inşaata, tarımdan elektroniğe kadar hayatın her alanında çok sayıda üründe maliyet ve fiyat artışlarını beraberinde getireceğini, önlem alınmazsa devletin enflasyon hedeflerini tutturmasının mümkün olmayacağını dile getirdi.

BAKAN YARDIMCISINA ANLATTILAR

Plastik sektörü temsilcileri, hammadde krizinde gelinen durumu ve taleplerini dün Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay'ın da katıldığı ve İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) ev sahipliğinde yapılan toplantıda anlattı.

İki temel talepleri olduğunu belirten Eroğlu, yurt içindeki hammadde üreticisi Petkim'in ihracat yerine iç piyasanın tedariklerine öncelik vermesini, bunun için de kamunun adım atmasını istediklerini belirtti.

Eroğlu, ikinci taleplerinin de işler normalleşene kadar plastik hammaddelerindeki ithalat vergilerinin geçici olarak sıfırlanması olduğunu kaydetti.

İTHALATA BAĞIMLILIK YÜKSEK

Eroğlu, plastikte hammaddenin sadece yüzde 15'inin yurt içinde üretildiğini, yüzde 85 oranında ithalata bağımlılık olduğunu belirtti.

Eroğlu, fiyat artışında temel etkenin dünyada petro-kimya sektöründe var olan kartellerin bilerek üretimi kısmaları olduğunu dile getirdi.

Çeşitli gerekçelerle büyük firmaların son 6 ayda üretim kesintilerine gittiğini ve bu dönemde fiyatların arttığını vurgulayan Eroğlu, pandemi, petrol fiyatlarındaki artış ve son dönemde talepteki toparlanmanın esas nedenler olmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir Enflasyonda yeni risk: Navlun ve emtiada tehlikeli yükseliş

İlginizi Çekebilir Gübre fiyatı uçtu, yeni zamlar kapıda