Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, kısıtlamalar kalktı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile hafta içi ve hafta sonunda sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu hafta sonu için de Cuma akşamı saat 21:00’de başlayacak sokağa çıkma yasağı Pazartesi 05:00’de sona erecek.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sokağa çıkma yasağı hakkında geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamaya göre, uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar belirtildiği şekilde devam edecek. Buna göre;

* Hafta içi her gün gece saat 21:00 ile sabah 05:00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

* Bu kısıtlama hafta sonları Cuma akşamı 21:00’den Pazartesi sabahı saat 05:00’e kadar kesintisiz devam edecek.

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Corona virüsü yasaklarının biteceği kesin tarih henüz açıklanmadı. Ancak bu hafta içi yapılması beklenen Kabine toplantısı sonrasında bazı yasakların iptal edilmesi bekleniyor.

KAFE VE LOKANTALAR AÇILACAK MI?

Lokanta ve kafelerin açılış tarihine ilişkin soruya yanıt veren Erdoğan, “Kabine toplantısında bunun değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var. Maalesef her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şuanda başarılı bir süreç var, bu başarılı süreci tekrar tersine çevirmek istemiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim aşalım ama elimize gelen verilere göre bir esneme yapılabilir”