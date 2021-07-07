Pentagon, Microsoft’la yaptığı anlaşmayı iptal etti

2019 yılında Pentagon’un Jedi bulut bilişim anlaşması uluslararası basının gündemine oturmuştu. Trump döneminde yapılan 10 milyar dolarlık anlaşma ile ilgili dün gece bir açıklama yapan Pentagon, Microsoft ile yapılan anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “Bu anlaşma artık değişen teknolojik gelişmeleri kapsamıyor. Dolayısıyla bu anlaşmaya ihtiyacımız yok” denildi. Şirket Microsoft ile Amazon arasında yaşanan gerilim ve rekabet ile ilgili bir açıklama yapmadı.

Pentagon, Jedi olarak da bilinen bilişim altyapı sisteminin yenilenmesi için ihaleyi Microsoft’a vermişti. Fakat o dönemde birçok analist ve uzman Amazon’un Microsoft’tan daha önde olduğunu söylemişti. Bu gelişmenin ardından Amazon, yasal bir itiraz dilekçesi hazırlayarak dönemin ABD Başkanı Trump’ı suçlamıştı.

O dönemde Trump, Amazon’un CEO’su olan ve aynı zamanda Washington Post gazetesinin de sahibi olan Jeff Bezos’a savaş açmıştı. O dönemlerde Trump Twitter üzerinden Bezos’a, “Jeff Bozo” derken gazete hakkında da “Amazon Washington Post” diyordu.

PENTAGON MODERNLEŞECEKTİ

Jedi, ABD Savunma Bakanlığı’nın bütün eskiyen ağını bir araya getirerek tek bir bulut bazlı sistemde saklamasını amaçlayan bir proje olarak başladı. Bu yeni veri tabanında gizli veriler saklanabilecek ve yapay zeka bazlı analizler yapılabilecekti. Bu proje ile Pentagon, daha geniş bir dijital modernleşme sürecine girmeyi planlıyordu.

Pentagon’un bu ihalesi için Amazon ve Microsoft’un yanı sıra Google ve IBM de devreye girmişti.

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