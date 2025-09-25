Tedesco, maçtan önceki basın toplantısında “Son dönem zorlu geçti. Dün gece benzin istasyonuna dondurma almaya gittik. Bu da ne kadar yoğun çalıştığımızı gösteriyor” dedi. Tedesco ve ekibi galiba dondurma yedikten sonra çorba içmeye de gitmiş olacak ki Fenerbahçe’yi Dinamo Zagreb maçında çorbaya çevirmiş. Ne izlemişler onu da çok merak ediyorum, çünkü Zagreb’i izlemedikleri ortada.

Tamam yeni hocasın, bazı denemeler yapman normal ama bir takımın kimyası ile bu kadar oynanır mı? 3-4-3 desem değil, 3-5-2 desem değil, 3-4-2-1 desem hiç değil.

Stoperde bile zorlanan Çağlar, sağ bekte. Öyle olunca da rakip sürekli soldan geliyor. Çağlar da dakika başı iki çalım yiyor haliyle. Sağ bek Semedo, ortanın solunda, Szymanski, Kerem ve Nene duracak yer arıyor. Kimin ne yaptığı, kimin nereye koştuğu belli değil. Nasıl olsun? Takımda ne yaptığını bilen mi var?

Takımın akordu o kadar bozuk, defans hattı o kadar abandone olmuş ki, Avrupa Ligi’nin en pahalı 6. kadrosuna sahip Fenerbahçe, ilk 11 değeri En Nesyri’den düşük Zagreb karşısında halı saha golleri yiyor. Futbolcuların vücut dili akılların hala seçim sonuçlarında olduğunu gösteriyor. Hocaya da güven olmadığı ortada. Archie Brown, ikinci golde rakip forveti görüyor, bir adım geri atsa ofsayta düşürecek ama uyuyor. Kasımpaşa maçındaki gibi reaksiyon gösteremiyor Fenerbahçe. Şu Zagreb’den 3 gol yemek, cidden ayıp kaçıyor.

Çiçeği burnundaki Başkan Sadettin Saran, karar alma konusunda Ali Koç’un yaptığı hataya düşer geç kalırsa, bu Tedesco ile şampiyonluk ve Avrupa’da başarı hayal olur. Koca bir sezon kaybedilmek istenmiyorsa büyük takım tecrübesi ve yıldızları yönetme kabiliyeti olmayan Tedesco ile yollar bugün ayrılmalı. Yoksa sonrası olmayacak.