Sivilce, saç foliküllerinizin yağ ve ölü cilt hücreleri ile tıkandığında meydana gelen bir cilt problemidir. Deride sebumun yani yağ salgılayan kanalların artması ile siyah noktalar meydana gelir. Oluşan komedonlar bakterilerin hücumu ile ciltte kırmızı, kabarık hatta iltihaplı şişliklere neden olabilir. Peki sivilceli cilt nasıl tedavi edilir?

Sivilce problemi ergenlik çağında çok sıklıkla karşılaşılır ve yaklaşık 30-40 yaşına kadar devam edebilirler. Genellikle yüz, alın, sırt, göğüs ve omuzlarda görülür. Sivilceler için etkili yöntemler vardır ancak akneler daha kalıcı olabilir.

AKNE HASTALIK HABERCİSİ OLABİLİR Mİ?

Geçmeyen akne sorunu yaşayan ve şiddetli boyutlarda oluşan akneler bazı hastalıkların habercisi olabilir. Akne sorunu yanı sıra kadınlarda aşırı tüylenme yumurtalık kistleri, adet düzensizliği ve diabet olabilir. Bu tip sorun yaşayan kişiler mutlaka doktora başvurmalı ve hormonel testlerin yapılarak hastalığın tedavisi yapılması gerekebilir. Bazı ilaçların yan etkisinden dolayı da akne problemi ile karşılaşılabilir ancak ilaçlar bırakıldığında akne sorunu ortadan kalkabilir.

SİVİLCELİ CİLDE NASIL MÜDAHALE EDİLİR?

Cildiniz için mutlaka özel sabun kullanmalı ve temizleyici jellerle sabah akşam yıkanmanız gerekebilir. İlaçların yanı sıra kullanılan sivilce kremleri, ciltte kuruluğa neden olduğundan yağsız bir krem ile cildi nemlendirmek kuruluk sorununu ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Yüzünüzde veya vücudunuzun herhangi bölgesinde oluşan sivilcelere elle asla müdahale etmemeniz gerekir. Sivilce ve komedonları sıkmak daha çok çoğalmasına ve leke kalmasına sebep olabilir. Bu nedenle dermotologların önerdiği komedon temizleyici peeling yapılır ve özel bir başlıkla komedonlar boşaltılabilir.