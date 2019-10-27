50’inci yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu’nun resimli tarihi

Duayen tiyatrocu Genco Erkal, geçtiğimiz günlerde Dostlar Tiyatrosu'nun ilk oyunu olan 'Ha-Me-Ka-Ha-Ha-Pe'den bir fotoğraf paylaşmıştı. Fotoğrafın yoğun ilgi görmesi üzerine usta tiyatrocu, 50'inci yılını kutlayan Dostlar Tiyatrosu'ndan çeşitli fotoğraflar paylaşmayı sürdürdü. İşte, Dostlar Tiyatrosu'nun resimli tarihi...

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, bu yıl 50’inci senesini kutlayan Dostlar Tiyatrosu’nun çeşitli dönemlerde sahnelediği oyunlardan fotoğraflar paylaşıyor. Erkal, ilk olarak bundan 6 gün önce Dostlar Tiyatros’unun ilk oyunu olan Ha-Me-Ka-Ha-Ha-Pe’den bir fotoğraf paylaştı. 15 Ekim 1969’da sahnelenen oyunda Şevket Altuğ, Genco Erkal, Arif Erkin, Halit Akçatepe, Mehmet Akan, önde Bilge Şen gözüküyor.



Erkal, bu fotoğrafın ardından bir gün sonra, ikinci sahneledikleri oyun olan Durdurun Dünyayı İncek Var’dan bir fotoğraf paylaştı.



Dostlar Tiyatrosu’nun üçüncü oyunu ise ilk belgesel çalışması olan Rosenbergler Ölmemeli’ydi. Fotoğrafta Şevket Altuğ, Genco Erkal, Arif Erkin, Bilge Şen, Mehmet Akan, Ayla Algan yer alıyor.



Dördüncü fotoğraf 1971 yılından… Sahnede Zeliha Berksoy, Elif Türkan Çölok gözüküyor. Beyoğlu Küçük Sahne’de perde açan oyunun ismi ise “Asiye Nasıl Kurtulur?”.



1971 yılında, Küba Devrimi’ni anlatan bir oyun da sahneledi Dostlar Tiyatrosu… Erkal, bu fotoğrafa şu notu düştü: “Geldik Küba Devrimine. Domuzlar Körfezi çıkarması ve Havana Duruşması. 12 Mart cuntasının ilk işi bu oyunu yasaklamak oldu. Ayberk Çölok, Jale Altuğ, Umur Bugay, Metin Tekin, Genco Erkal, Zeki Yurtbaşı, Öcal San, Deniz Çakır.”



Erkal, 1971-1972 döneminde Aslan Asker Şvayk’ı sahneledikleri bu fotoğrafı paylaştı. 12 Mart'ın azgın dönemlerinde antimilitarist bir oyun sahnelediklerini dile getiren Erkal’a sahnede İsmail Altınocağı ve Mehmet Akan eşlik ediyor.



Bir sonraki fotoğraf ise 1972 yılından… Sahnede Sevil Üstekin, Macit Koper, Mehmet Güzelbeyoğlu, Öcal San, Genco Erkal, Zeliha Berksoy yer alıyor. Oyun ise Mehmet Akan’ın Bertolt Brecht'in Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyunundan uyarladığı Feleknaz Hatun ile Gülizar Kızın Analık Davası…



Erkal, “Dostlar Tiyatrosu’nun resimli tarihi devam ediyor” diyerek sıradaki oyun ile ilgili bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Oyunun ismi Abdülcanbaz… Yıl, 1973. Usta çizer Turhan Selçuk'un ünlü çizgi romanını sahneleyen isimler ise Macit Koper, Ulvi Alacakaptan, Zihni Küçümen, Ahmet Mekin, Süleyman Tınaz, Erdoğan Tuncel…



Erkal, son olarak Aziz Nesin’in kaleme aldığı Azizname ile ilgili bir fotoğraf paylaştı. Mehmet Akan, Genco Erkal, Macit Koper, Cevza Şipal’ın yer aldığı oyun 1974 tarihinde perde açtı.