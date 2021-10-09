Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerle ile ilk pozunu paylaştı
Şarkıcı Hadise, bir süredir iş insanı sevgilisi Mehmet Dinçerler ile dolu dizgin aşk yaşıyor. 35 yaşındaki şarkıcı, ilk kez sosyal medya hesabından sevgilisiyle el ele pozlarını paylaştı.
Oyuncu Kaan Yıldırım’la ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler’le aşk yaşamaya başlayan Hadise, birlikte poz verdikleri ilk fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
El ele tutuştukları kareyi siyah-beyaz yayınlayan şarkıcı, poza beyaz kalp emojisi koydu.
Hadise, fotoğraf paylaşmasına rağmen, sevgilisini takibe almaması dikkat çekti.
İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLMİŞTİ
Hadise’nin Dinçerler’in ailesi tarafından, “İstenmeyen gelin” olduğu iddia edilmişti. Hadise ise geçen günlerde Mehmet Dinçerler’in kardeşi Tuğba Dinçerler’in nişanına çiçek göndermişti.