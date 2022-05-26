Kardashianlar market alışverişi gibi “normal” aktivitelere bayılıyor

Reality TV şovu "The Kardashians"ın bu haftaki bölümüne Kris Jenner ve en küçük kızı Kylie Jenner damga vurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Normalde son derece lüks bir hayat yaşayan dünyaca ünlü Kardashian ailesi, bazen de onlara en çok keyif veren şeylerin son derece basit olduğunu açıkladı.

“The Kardashians” programının perşembe günkü bölümünde, anne-kız öğleden sonrayı birlikte market alışverişi yapmak, benzin almak ve arabalarını yıkamak gibi “normal şeyler” yaparak geçirdi.

24 yaşındaki kızı Kylie’nin, “Beni markete götürebilir misin? Seninle normal şeyler yapmak istiyorum” demesi Jenner’ı harekete geçirdi.

6 çocuk annesi 66 yaşındaki Kris Jenner, “uzun zamandır geçirdiği en iyi zamanlardan biri” olarak tanımladığı bu anlarda, “iki yıldır markete gitmediğini” de itiraf etti.

Hem kızlarının hem de farklı birçok ünlünün menajerliğini yapan Jenner, bunun sebebini, “Markete gitmeyi bıraktım çünkü mağazadaki insanlar gizlice fotoğraf çekmeye başladı ve paparazziler ortaya çıkmaya başladı. Zordu” diyerek açıkladı.

İlginizi Çekebilir Kylie Jenner, bebeğinin ismini değiştirdi

İlginizi Çekebilir Kylie Jenner 600 bin TL'lik ayakkabı koleksiyonunu paylaştı