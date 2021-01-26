Nilüfer Aydan’ın ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten yargılandığı davada yeni gelişme

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 8 yıl 2 aya kadar hapis ile cezalandırılması istenen Nilüfer Aydan ismiyle tanınan 80 yaşındaki oyuncu Aydan Canbula’nın yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Aydan Canbula ve avukatı hazır bulundu. Müşteki avukatı ise mazeret göndererek, duruşmaya katılmadı.

“BİR VATANDAŞ OLARAK ELEŞTİRİ HAKKIMI KULLANDIM”

Duruşmada savunma yapan Aydan Canbula, davaya konu olan paylaşımlarının hakaret olduğuna dair iddiaları kabul etmediğini söyleyerek, “Paylaşımlarda hakaret anlamında kötü bir söylem yoktur. Sadece bir vatandaş olarak eleştiri hakkımı kullandım. Nasıl oy veriyorsam eleştiri hakkım da olduğunu düşünüyorum. Ayrıca evimin arka bahçesinde zaman zaman gençlerle tiyatro, sinema, şiir üzerine sohbetlerimiz oluyor. Bazen gözlüğüm yanımda olmadığı için telefonumdan bu gençlerin sosyal medya paylaşımı yaptığı da oluyor. Dava konusu paylaşımların hangisini ben yaptım, hangisini ben yapmadım bilemiyorum ancak hakaret etmek için yapmadım” dedi.

Sanık Canbula’nın avukatı da müvekkilinin beraatini isteyerek, “Kendisinin yaşı ve sosyal konumu dikkate alındığında böyle bir hakaret içerir beyanda bulunması düşünülemez. Kendisi devletin yanındadır” ifadelerini kullandı.

BAZI PAYLAŞIMLARIN ELEŞTİRİ OLDUĞU BELİRTİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Aydan Canbula’nın davaya konu olan 3 paylaşımının suç unsurlarını oluşturmadığını ve eleştiri mahiyetinde değerlendirildiğini belirtti. Mütalaada, Canbula’nın davaya konu olan bir paylaşımda kullandığı ifadelerin ise ise suçun yasal unsurlarını oluşturduğu kaydedilerek, ‘cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını talep edildi.

Mütalaanın ardından söz verilen Canbula, “Dünyada bu kadar olay ve pandemi varken cumhurbaşkanının dava edeceğini düşünmüyorum. Tahminimce haberi dahi yoktur” dedi.

Aydan Canbula’nın avukatına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre veren ve müşteki avukatının mazeretini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Aydan Canbula’nın Facebook hesabından 16 Temmuz 2016, 7 Ekim 2018, 13 Haziran 2018 ve 4 Kasım 2017 tarihlerinde paylaşımlar yaptığı kaydedildi. İddianamede Canbula’nın ‘zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 5 buçuk aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis ile cezalandırılmasını istendi.

İddianamede Canbula’nın ifadesinde, Facebook hesabının kendisine ait olduğunu, FETÖ/PDY övgüleri içeren herhangi bir paylaşımının olmadığını söylediği aktarıldı. Bazı paylaşımları yapıp yapmadığını hatırlamadığını, yaşından dolayı ve teknolojiyi de yeterince bilmediğinden bazen parkta otururken herhangi bir şey yazdıracağı zaman orada bulunan gençlere yazdırdığını söylediği belirtildi.