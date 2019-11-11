Baklagiller ailesinden çok yıllık bir çalımsı bitki olan meyan kökü, çok eski zamanlardan beri mide ve solunum hasatlıklarının tedavisinde kullanılan, şifalı bir bitkidir. Geleneksel Çin tıbbında, ‘kılavuz ilaç’ olarak kabul edilen meyan kökünün faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Meyan kökü kolin, protein, B vitamini kompleksi, flavonoidler, fitoöstrojen, potasyum, fosfor, aminler ve uçucu yağlar gibi çok çeşitli vitaminler ve minerallerle doludur. Depresyon, menopoz, cilt döküntüleri, karaciğer bozuklukları gibi pek çok hastalığın tedavisinde oldukça etkili olan meyan kökünün faydalarını haberimizde sizler için derledik… İşte, meyan kökünün faydaları…

MEYAN KÖKÜNÜN FAYDALARI

Meyan kökünün sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kabızlığı giderir

Meyan kökü çay olarak tüketildiğinde sindirim ve solunum problemlerinizde rahatlama sağlar. Öksürüğe iyi gelir, kabızlığı giderir, balgam söktürücüdür.

Stresle ilişki hormonları düzenler

Meyan kökü stresle ilişkili hormon seviyelerini düzenlemeye yardımcıdır.

Adet döneminde kadınların yardımcısı

Meyan kökü fitoöstrojenik özelliğinden dolayı kadınlarda menopoz döneminde sıcak basması dahil, hormonal problemlerin tedavisi yardımcıdır. Bunun yanında meyan kökü çayı, adet öncesi sinirlilik, şişkinlik, ağrı ve krampların rahatlatılmasında oldukça etkilidir.

Mide problemlerinde etkili

Meyan kökü, sindirim sistemini rahatlatır. Mide ekşimesi, mide bulantısı, mide ağrısı, besin zehirlenmesi ve hazımsızlık gibi problemlerin giderilmesinde oldukça etkilidir.

Cilt problemlerine karşı etkili

Meyan kökü merhem olarak hazırlanıp cilde uygulandığında egzama, sedef hastalığı, deri döküntüleri, kaşıntılı ve kuru ciltlerin tedavisinde etkilidir. Ayrıca düzenli meyan kökü çayı tüketimi cildin sürekli nemli kalmasını sağlar.

Anti-viral

Anti-viral özelliği nedeniyle Hepatit C, HIV ve grip gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Kasa ağrılarını giderir

Meyan kökünün çayı, anti-spazmodik olarak kas kramplarında, anti-enflamatuar olarak da eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcıdır. Ayrıca bursit, tendinit ve artrit tedavisinde de kullanılabilir.