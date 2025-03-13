Türkiye’de pek dikkati çekmedi.

6 Mart 2025 Perşembe günü...

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Gus Bilirakis ve Brad Schneider tarafından, bir yasa tasarısı verildi.

Tasarı, doğrudan Türkiye’yi ilgilendiriyordu.

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Tasarıda, Avrupa ülkesi kategorisinde yer alan Türkiye’nin, bir Orta Doğu ülkesi olarak sınıflandırılması isteniyordu.

Yani, Türkiye’nin İran, Suriye ve Libya’yla aynı bölgede tanımlanması amaçlanıyor.

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Yasa tasarısının gerekçesi şu:

Türkiye’nin Orta Doğu’ya, Çin ve Rusya’ya yöneldiği, HAMAS’a destek verdiği, uluslararası hukuka uymadığı...

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Bu girişim, yasalaşmasa bile, Türkiye’nin ABD’de nasıl algılandığının bir yansımasıdır.

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Mesela...

Bazı Orta Doğu ülkeleri, dünyanın en zengin enerji kaynaklarına sahip...

Ama...

Demokratik yönetimi ve ekonomik başarıyı sağlayabilecek kurumları, bir türlü oluşturamazlar.

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Ve gelişmiş ülkeler düzeyine, bir türlü erişemezler.

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Orta Doğu’da, hesap verebilen ve denetlenebilen kurumlar yerine, tek adam yönetim sistemi geçerlidir.

Hesap vermeyen ve denetlenmeyen yönetim sistemi...

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Mezhep savaşlarıyla, sürekli kan döken coğrafyadır Orta Doğu...

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İslam dünyasından sadece bir ülke, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Atatürk’ün stratejik öngörüsü sayesinde laikliği bir ilke olarak kabul etti.

Türkiye, Müslüman ülkelere örnek olacak şekilde modern, çağdaş bir yapıya kavuşturuldu.

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Atatürk Türkiye’si; akıl, bilim, tam bağımsızlık, anti emperyalist politikasıyla 1923-1938 yıllarında altın dönemini yaşadı.

Uçağını, aşısını üreten; dış dünyada itibarı zirvede olan; iç cephede kutuplaşmanın olmadığı, umutla geleceğe bakan bir Türkiye vardı.

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Mirasyedi ülkesidir Türkiye...

Atatürk’ün mirası, bozuk para gibi harcandı.

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Ve geldik 2025’e...

Stratejik sonuçlardan en önemlisi...

Batı ülkeleri tarafından, Türkiye’nin artık Orta Doğu ülkesi olarak algılanmasıdır.

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Oysa...

Türk İstiklal Savaşı kahramanlarının, Cumhuriyeti kuran kadronun hedeflediği ve emanet ettiği Türkiye bu değildi.

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Ve geldik bugüne...

Dünyanın en fazla sığınmacısını ve yasa dışı göçmenini barındıran bir ülke konumuna gelinmesinin, stratejik sonuçları olacaktı elbette...

ABD, NATO ve AB, sınırını artık Türkiye’nin batısına kaydırmışlardır.

ABD’nin Yunanistan’a önem vermesi ve askeri üslerini konuşlandırmasının nedeni budur.

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Gelelim asıl konuya...

Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün “Yolsuzluk Algı Endeksi”nin 2024 raporuna göre, Türkiye “Yolsuzluk Algı Endeksi”nde 180 ülke arasında 107’nci.

Nefesinizi tutun...

Zelenski’nin Ukrayna’sı ve Sırbistan, Türkiye’den daha iyi durumda.

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Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi’nin, “Küresel Organize Suç Endeksi 2023” raporuna bakın!..

Türkiye organize suçlarda, Avrupa’da birinci.

Dünyada ise, 193 ülke arasında baş sıralarda, 14’üncü.

İran’la aynı sırada.

Sıkı durun...

Aşiret kavgasının hüküm sürdüğü Afganistan ve Irak, Türkiye’den daha iyi durumda.

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2024 “Dünya Hukukun Üstünlüğü Endeksi” raporuna göre Türkiye, 142 ülke arasında 117’nci.

Beğenmediğiniz Putin’in Rusya’sı, Nijer, Lübnan ve Beyaz Rusya Türkiye’den daha iyi durumda.

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Mesela...

Enflasyon oranına, işsizlik oranının eklenmesiyle bulunan sefalet endeksi var.

2024 “Sefalet Endeksi”ne göre, Türkiye dünyada 5’inci sırada yer alıyor.

Arjantin, Suriye, Lübnan ve Sudan’dan sonra Türkiye 5’inci...

Şimdi, yedi kez derin nefes alın...

Venezuela, Zimbabve, Filistin ve Angola, Türkiye’den iyi durumda.

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Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2024 “Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu”na göre, Cinsiyet eşitliğinde Türkiye 146 ülke arasında 127’nci sırada.

Suudi Arabistan bile 126’ncı sırada.

Türkiye ancak, İran, Pakistan, Fas, Nijerya, Lübnan, Kuveyt gibi ülkelerden daha iyi durumda.

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Avrupa’ya iltica başvurularına gelelim...

Avrupa’ya iltica başvurularında; Suriye, Afganistan ve Venezuela’nın ardından Türkiye 4’üncü sırada...

2024’te Almanya’ya yapılan iltica başvurularında, Suriye ve Afganistan’ın ardından Türkiye 3’üncü sırada yer aldı.

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2003 yılından bugüne, 22 yılda 24 facia oldu.

Resmi verilere göre bu facialarda, 54 bin 780 insan yaşamını kaybetti.

İstifa eden yetkili sayısı kaç?..

SIFIR... SIFIR... SIFIR...

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Ve hâlâ tartışıyoruz...

Türkiye, bir Avrupa ülkesi mi diye...

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“Kulak yıkatmak orucu bozmaz, ancak kulak zarı delikse ve su mideye ulaşırsa oruç bozulur” diyen, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ülkesinde yaşıyorsunuz.

Daha ne olacaktı?..

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Oturun kalkın, durumunuza şükredin.

Bugünün keyfini çıkarın.

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Ama...

Yine de... Yine de...

Umudunuzu sakın yitirmeyin!..

“Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa...” marşında duyduğumuz heyecanı hiç kaybetmeyin.

Çünkü, Atatürk demek umut, umut, umut demektir.