CANLI | Giresunspor Beşiktaş maçı | Süper Lig 33. hafta
Giresunspor Beşiktaş maçının canlı yayın anlatımı Sözcü'de! Tehlike hattıyla farkı açmak isteyen Giresunspor karşısında, ligde 3 maçtır kaybetmeyen ve 5. sıraya yükselmek isteyen Beşiktaş galibiyeti hedefliyor.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Giresunspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Giresun Çotanak Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Maçın başlama saati 20.30. Bu maç öncesinde Giresunspor 39 puanla 16. sırada yer alırken, Beşiktaş da 50 puanla 7. sırada bulunuyor.
WELINTON CEZALI, 7 İSİM SINIRDA
Alanyaspor maçında sezonun 8. sarı kartını gören Welinton, ikinci kez cezalı duruma düştü ve Giresunspor maçında görev alamayacak.
Ayrıca Beşiktaş’ta gelecek haftaki Kasımpaşa maçı öncesinde 8 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Josef, Atiba, Rıdvan, Teixeira, Rosier, Can ve Güven sarı kart görmeleri halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecekler.